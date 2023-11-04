بريطانيا تتهم امرأتين بالإرهاب بسبب صورة من غزة

قالت الشرطة البريطانية، الجمعة، إن امرأتين تواجهان اتهامات بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، بعد أن عرضتا صورا يُعتقد أنها مؤيدة لحركة حماس باحتجاج في لندن.

وحذرت الشرطة من راديكالية محتملة نتيجة للصراع بين إسرائيل وغزة.

ويُزعم أن المرأتين وضعتا ملصقات على ملابسهما بها صور لمظليين، باحتجاج في لندن في 14 أكتوبر/ تشرين الأول.

ووجه لهما الاتهام بموجب قانون الإرهاب، ومن المقرر أن تمثلا أمام محكمة وستمنستر في لندن، يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني.

واستخدم بعض مقاتلي حماس المظلات في الهجوم على إسرائيل، كما أن بريطانيا تصنف حماس منظمةً إرهابية.

وقالت هيئة الادعاء الملكية البريطانية إن الصور "أثارت شكوكا وجيهة في أنهما من أنصار منظمة محظورة، وتحديدا حماس".

وقال دومينيك ميرفي، قائد وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة، إن الجمهور يشعر بالقلق من "استخدام بعض الأشخاص ستار الاحتجاج المشروع لتنفيذ أنشطة إجرامية أو حتى إرهابية".

وأضاف للصحفيين أن "هناك زيادة في تحقيقات مكافحة الإرهاب الناجمة مباشرة عن الاحتجاجات"، وأن الأحداث في الخارج "قد تمثل عاملا للراديكالية".

وحذر كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي)، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من أن هجوم حماس على إسرائيل، الذي دفع الأخيرة إلى قصف غزة، قد يكون إلهاما لأكبر تهديد إرهابي للولايات المتحدة منذ ظهور تنظيم داعش قبل نحو عقد.

وقالت حملة التصدي لمعاداة السامية، اليوم الجمعة، إن شرطة لندن لم تطبق القوانين الحالية أو لا تطبقها "بالصرامة الكافية"، وقالت الشرطة إنها ستتبنى نهج الاستباق وستستخدم تدخلات أكثر دقة لإجراء اعتقالات وسط الجموع، بما في ذلك تحليل وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام تقنية التعرف على الوجه بأثر رجعي.