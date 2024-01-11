برلماني فرنسي لـ"إرم نيوز": تعيين أتال لا "يبشر" بتغيير كبير

قال البرلماني الفرنسي، فرانك جيليتي، إن رئيس الوزراء الجديد غابرييل أتال، يواجه 3 تحديات رئيسة، هي: الهجرة، والتضخم، والأمن، واعتبر أن هذا الاختيار لا يبشر بتغيير كبير في السياسة "الفاشلة" للحكومة الحالية.

وفي تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، قال جيليتي المنتمي لحزب التجمع الوطني (يميني)، إن تعيين غابرييل أتال رئيسًا لوزراء فرنسا، ليس التغيير المتوقع من الرئيس إيمانويل ماكرون، و"ليس الحل لتحسين الحياة اليومية للفرنسيين".

ودلل جيليتي على موقفه بالقول إن "أتال بالأساس من أنصار ماكرون المخلصين منذ البداية وعضو في الحكومة، منذ العام 2018، ما يعني أنه يتحمل المسؤولية بشكل جزئي عن سجل الرئيس".

واعتبر البرلماني أن "هذا الاختيار لا يبدو أنه يبشر بتغيير كبير في السياسة "الفاشلة للحكومة الفرنسية الحالية"، بحسب وصفه"، متهمًا الحكومة "بالإصرار على تجاهل المشاكل الحاسمة التي تواجه الفرنسيين، سواء فيما يتعلق بالهجرة أو القوة الشرائية أو الأمن" وهي التحديات الكبرى.

وأكد جيليتي أن "تغيير رؤساء الوزراء ليس كافيًا لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد".