برلماني فرنسي لـ"إرم نيوز": تعيين أتال لا "يبشر" بتغيير كبير
قال البرلماني الفرنسي، فرانك جيليتي، إن رئيس الوزراء الجديد غابرييل أتال، يواجه 3 تحديات رئيسة، هي: الهجرة، والتضخم، والأمن، واعتبر أن هذا الاختيار لا يبشر بتغيير كبير في السياسة "الفاشلة" للحكومة الحالية.
وفي تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، قال جيليتي المنتمي لحزب التجمع الوطني (يميني)، إن تعيين غابرييل أتال رئيسًا لوزراء فرنسا، ليس التغيير المتوقع من الرئيس إيمانويل ماكرون، و"ليس الحل لتحسين الحياة اليومية للفرنسيين".
ودلل جيليتي على موقفه بالقول إن "أتال بالأساس من أنصار ماكرون المخلصين منذ البداية وعضو في الحكومة، منذ العام 2018، ما يعني أنه يتحمل المسؤولية بشكل جزئي عن سجل الرئيس".
واعتبر البرلماني أن "هذا الاختيار لا يبدو أنه يبشر بتغيير كبير في السياسة "الفاشلة للحكومة الفرنسية الحالية"، بحسب وصفه"، متهمًا الحكومة "بالإصرار على تجاهل المشاكل الحاسمة التي تواجه الفرنسيين، سواء فيما يتعلق بالهجرة أو القوة الشرائية أو الأمن" وهي التحديات الكبرى.
وأكد جيليتي أن "تغيير رؤساء الوزراء ليس كافيًا لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد".
وأشار البرلماني الفرنسي، إلى أن الهزيمة الأخيرة لوزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، خلال طرح مشروع قانون الهجرة، تسلّط الضوء بشكل أكبر على عجز الحكومة الحالية عن الاستجابة للمخاوف المشروعة للمواطنين.
وعلى الرغم من محاولات غابرييل أتال اكتساب شعبية من خلال تبني خطاب مشابه لمواقف مارين لوبن (زعيمة حزب التجمع الوطني)، خاصة في قضايا مثل العباءة والزي الرسمي، إلا أنه يبدو "أقل قدرة ورغبة في التحرك الملموس على الأرض وتطبيق أقواله"، بحسب جيليتي.
ولفت البرلماني الفرنسي إلى موقف رئيس الوزراء الجديد من "مكافحة الاحتيال أو إعلانات التخفيضات الضريبية"، موضحًا أنه "سبق وتحدث عن قرارات بشأنها، غير أنها لم تدخل حيز التطبيق".
وعَيّن ماكرون، أتال رئيسًا جديدًا للوزراء، ما يجعله الأصغر سنًا في تاريخ الجمهورية الخامسة، بعمر 34 عامًا.
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن أتال الاشتراكي السابق الذي انضم إلى ماكرون، في العام 2016، يتولّى هذا المنصب بهدف تنشيط رئاسة تواجه التحديات.