نائب رئيسة تايوان: الصين ليست من تقرر الفائز في الانتخابات

قال وليام لاي، نائب رئيسة تايوان، إن الانتخابات التي ستجري في الجزيرة العام المقبل تشكل اختيارًا بين الديمقراطية والاستبداد.

جاء ذلك في تصريحات تم بثها بعد أن أجرت الصين تدريبات عسكرية حول تايوان في رد فعل غاضب على زيارة لاي للولايات المتحدة هذا الشهر.

وتوقف لاي في الولايات المتحدة في طريقَي الذهاب والعودة من باراجواي؛ ما أثار غضب بكين التي تعده انفصاليًّا يشكل خطرًا في الجزيرة التي تقول إنها جزء من أراضيها.