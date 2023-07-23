إيطاليا تدعو إلى مؤتمر دولي لدعم تونس في كبح الهجرة لأوروبا

وجهت جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، دعوة إلى دول البحر المتوسط، لحضور مؤتمر دولي سيعقد في روما الأحد، من أجل دعم تونس في جهود كبح الهجرة غير الشرعية لأوروبا.

ويهدف المؤتمر الدولي إلى تمديد الاتفاق النموذجي الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع تونس للحد من وصول المهاجرين إلى القارة الأوروبية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتتوقع حكومة ميلوني أن يحضر المؤتمر قادة من المنطقة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، فيما أكدت مشاركة رئيس تونس ورؤساء الحكومات في مصر والجزائر والأردن ولبنان ومالطا واليونان، إضافة للقائدين الأوروبيين شارل ميشال وأورسولا فون دير لايين.

وخلال حملة الانتخابات التشريعية التي أوصلتها إلى السلطة في 2022، وعدت ميلوني بمنع وصول المهاجرين لإيطاليا، ومنذ ذلك الحين تعرقل حكومتها نشاط السفن الإنسانية من دون أن تنجح في وقف ذلك.

وقالت فيديريكا إنفانتينو، الباحثة في مركز سياسة الهجرة التابع لمعهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا، إن الاتفاق مع تونس لن يغير الوضع.

وأضافت: "لا يمكننا تخيل الهجرات على أنها مياه تخرج من الصنبور الذي نغلقه ونفتحه حسب رغبة بعض السياسيين".

وأكدت أنه حتى إذا لم تتحقق الأهداف المعلنة، فإنها "قضية رمزية قوية" للسياسة الداخلية في نظر ميلوني.