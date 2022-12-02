نتنياهو يخوض صراعا لمنع انشقاق قادة بـ"الليكود"

يخوض رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، صراعاً لمنع انشقاق قادة بارزين من حزب "الليكود" عن كتلته في الكنيست، وذلك على خلفية الانتقادات الحادة الموجهة له بشأن مفاوضات تشكيل الحكومة.

وأكد تقرير عبري، أن نتنياهو لديه مخاوف من انشقاق أعضاء بالليكود عن الكتلة اليمينية في الكنيست، الأمر الذي يدفعه للسعي نحو إلغاء قانون أقره الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، بشأن انشقاق أعضاء الكنيست.