نتنياهو يخوض صراعا لمنع انشقاق قادة بـ"الليكود"
يخوض رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، صراعاً لمنع انشقاق قادة بارزين من حزب "الليكود" عن كتلته في الكنيست، وذلك على خلفية الانتقادات الحادة الموجهة له بشأن مفاوضات تشكيل الحكومة.
وأكد تقرير عبري، أن نتنياهو لديه مخاوف من انشقاق أعضاء بالليكود عن الكتلة اليمينية في الكنيست، الأمر الذي يدفعه للسعي نحو إلغاء قانون أقره الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، بشأن انشقاق أعضاء الكنيست.
وقال تقرير للقناة 12 العبرية: "قبل توزيع الحقائب الوزارية والمناصب في الحكومة المقبلة داخل الليكود، يسعى نتنياهو لدرء ضغوط يمارسها قادة بارزون بالحزب، وذلك من خلال تحرك تشريعي يمنع انشقاقهم عن كتلة اليمين".
وأشار التقرير العبري، إلى أن "نتنياهو يعمل على إلغاء قانون أقره الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد، والذي يمكن بموجبه لأربعة من أعضاء الكنيست الانفصال عن حزبهم".
وفي يوليو/تموز من العام الماضي، أقر الائتلاف السابق قانونا ينص على أنه يمكن لأربعة من أعضاء الكنيست الانشقاق عن حزبهم، وهو القانون الذي تم تمريره حينها، ضمن محاولات بينيت ولابيد تشجيع أعضاء من الليكود على الانشقاق عن نتنياهو.
ولفت التقرير، إلى أن أعضاء من الليكود وجهوا انتقادات لنتنياهو ومقربين منه خلال محادثات داخلية، الأمر الذي يعتبر مؤشراً خطيراً بالنسبة لنتنياهو فيما يتعلق بزيادة المعارضة الداخلية ضده.