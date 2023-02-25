هكذا احتج مندوب روسيا على "دقيقة صمت أوكرانية" بمجلس الأمن (فيديو)

ورفض نيبينزيا الوقوف مع الأعضاء بعد دعوة كوليبا وضرب الطاولة بقلمه أكثر من مرة، لكنه وقف بعد أن جلس الجميع، قائلا: "إننا نقف على أقدامنا لتكريم ذكرى جميع ضحايا ما حدث في أوكرانيا، بدءًا من عام 2014".

وأعلن المندوب الروسي في كلمته بمجلس الأمن تحفظه على مشاركة وزير الخارجية الأوكراني في الجلسة الخاصة.

وقال: "يجب عدم إعطاء أوكرانيا امتيازات على حساب روسيا في جلسة مجلس الأمن"، مبينًا أن "الغرب يسعى لتحويل المجلس إلى أداة خاصة به".

وأعرب أعضاء عدة في مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، عن أسفهم للمعاناة التي شهدها الأوكرانيون طوال عام وشملت القتل والدمار والعنف الجنسي والتهجير والاختفاء القسري، ولخصها الأمين العام للأمم المتحدة في بضع كلمات: "حياتهم جحيم حقيقي".

ورد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، قائلا: "أوكرانيا ليست ضحية"، مضيفا: "لا يمكننا قبول عشّ دبابير معادية للروس على حدودنا".

ويوم الخميس، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية واسعة قرارًا يدعو إلى سلام "عادل ودائم"، ويطالب بالانسحاب الفوري للقوات الروسية من أوكرانيا.

لكن مجلس الأمن الدولي، حيث لروسيا حق النقض "الفيتو"، لم يتخذ أي قرار بشأن هذه القضية رغم عقده أكثر من 40 جلسة في عام واحد.