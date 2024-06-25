يوم تاريخي لكييف.. الاتحاد الأوروبي يطلق مفاوضات ضم أوكرانيا

أطلق الاتحاد الأوروبي رسميًا المفاوضات الرامية لضم أوكرانيا، الثلاثاء، ما يضع الدولة التي مزقتها الحرب على مسار طويل نحو العضوية التي حاولت روسيا عرقلتها.

وتهدف الخطوة التاريخية خصوصا إلى إبداء الثقة في مستقبل أوكرانيا، في وقت تتقدّم موسكو في ميدان المعركة بعد حوالي عامين ونصف العام على بدء الهجوم الروسي، بحسب "فرانس برس".

وسيبدأ الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق مفاوضات بشأن انضمام مولدافيا المجاورة لأوكرانيا إلى التكتل، وهي جمهورية سوفياتية سابقة أيضا.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، عبر مقطع فيديو في بداية المحادثات: "أصدقائي الأعزاء، يمثّل اليوم بداية فصل جديد في العلاقة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي".

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه "يوم تاريخي" مع اجتماع مسؤولين من كييف ودول الاتحاد الأوروبي الـ 27 في لوكسمبورغ.

وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "لن نبتعد أبدًا عن طريقنا نحو أوروبا موحدة، وعن بيتنا المشترك مع كل الدول الأوروبية".

وتقدّمت أوكرانيا وبعدها مولدافيا بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مباشرة بعد الهجوم الروسي، في فبراير/ شباط 2022.