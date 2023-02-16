الصين توقف خدماتها القنصلية في باكستان حتى إشعار آخر
أغلقت الصين مؤقتًا خدماتها القنصلية في باكستان، في وقت يشهد زيادة في الهجمات التي تشنها حركة "طالبان باكستان" في مناطق متفرقة من البلاد.
وذكرت صحيفة "بيزنس توداي" يوم الأربعاء، أن السفارة الصينية في باكستان أعلنت عن "مشكلة فنية" كسبب لتعليق الخدمات القنصلية، لكنها لم تحدد متى ستستأنف هذه الخدمات.
وقال موقع صحيفة "إندبندنت" البريطانية بالنسخة الفارسية، اليوم الخميس، إن الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية في باكستان نشر بيانا قال فيه، إنه "نظرًا لوجود مشكلات فنية، تم إغلاق القسم القنصلي في السفارة الصينية في إسلام أباد مؤقتًا اعتبارًا من 13 شباط/ فبراير وحتى إشعار آخر".
ويأتي هذا التحرك من جانب الحكومة الصينية بعد أن طلبت بكين من مواطنيها في هذا البلد توخي الحذر، في إشارة إلى "احتمال تفاقم الوضع الأمني في باكستان".
وفي العام الماضي، قتلت انتحارية ثلاثة مدرسين صينيين مع سائقهم المحلي في مدينة كراتشي.
وتعد الصين أحد الحلفاء الرئيسيين لباكستان وقد التزمت باستثمار مليارات الدولارات لتطوير خدمات الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب والموانئ في هذا البلد.
لكن الجماعات المسلحة تعتبر تحديات خطيرة للغاية في طريق تنفيذ خطط الصين الطموحة في باكستان.
وتواجه باكستان أزمة مالية، وفي المرحلة الحالية، من الصعب والمكلف أن تقاتل إسلام أباد ضد حركة "طالبان باكستان" والجماعات المتشددة الأخرى.
وانهار وقف إطلاق النار بين حركة "طالبان باكستان" وحكومة هذا البلد، الذي تم التوصل إليه بوساطة حركة "طالبان" الأفغانية، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين، زادت حركة "طالبان باكستان" من نطاق هجماتها في باكستان، وتنفذ معظم عمليات هذه المجموعة في ولايتي خيبر بختونخوا وبلوشستان، لكن وقعت هجمات في إسلام أباد أيضًا.
وتأسست حركة "طالبان باكستان" في العام 2007 ويتولى نور والي محسود قيادتها.
وتسعى "طالبان باكستان" إلى تشكيل حكومة على أساس "الشريعة الإسلامية" في المناطق القبلية، ومع سيطرة "طالبان" على أفغانستان في 15 آب/ أغسطس 2021 وانتهاء الوجود العسكري للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين في هذا البلد، فإن "طالبان باكستان" زاد نشاطها.
وفي 30 كانون الثاني/يناير 2023، وقع هجوم انتحاري في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية، أسفر عن مقتل أكثر من 100 جندي باكستاني.