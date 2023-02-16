الصين توقف خدماتها القنصلية في باكستان حتى إشعار آخر

أغلقت الصين مؤقتًا خدماتها القنصلية في باكستان، في وقت يشهد زيادة في الهجمات التي تشنها حركة "طالبان باكستان" في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكرت صحيفة "بيزنس توداي" يوم الأربعاء، أن السفارة الصينية في باكستان أعلنت عن "مشكلة فنية" كسبب لتعليق الخدمات القنصلية، لكنها لم تحدد متى ستستأنف هذه الخدمات.

وقال موقع صحيفة "إندبندنت" البريطانية بالنسخة الفارسية، اليوم الخميس، إن الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية في باكستان نشر بيانا قال فيه، إنه "نظرًا لوجود مشكلات فنية، تم إغلاق القسم القنصلي في السفارة الصينية في إسلام أباد مؤقتًا اعتبارًا من 13 شباط/ فبراير وحتى إشعار آخر".