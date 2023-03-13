رئيس بيلاروسيا يصل إيران في زيارة تستغرق يومين

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، مساء الأحد، أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وصل إلى العاصمة طهران في زيارة تستغرق يومين.

وقالت وكالة أنباء "إيرنا" التي تديرها الحكومة الإيرانية، إن "ألكسندر لوكاشينكو وصل إلى مطار مهر آباد وسط طهران وكان في استقباله وزير الصناعة والتجارة رضا فاطمي أمين".