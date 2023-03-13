رئيس بيلاروسيا يصل إيران في زيارة تستغرق يومين
أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، مساء الأحد، أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وصل إلى العاصمة طهران في زيارة تستغرق يومين.
وقالت وكالة أنباء "إيرنا" التي تديرها الحكومة الإيرانية، إن "ألكسندر لوكاشينكو وصل إلى مطار مهر آباد وسط طهران وكان في استقباله وزير الصناعة والتجارة رضا فاطمي أمين".
وأضافت إن "رئيس جمهورية بيلاروسيا سيلتقي كبار المسؤولين يوم غد الإثنين في زيارة تستمر يومين"، مشيرة إلى أن "مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس ألكسندر لوكاشينكو ستقام في قصر سعادت آباد في طهران بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن لوكاشينكو سيلتقي المرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خلال الزيارة.
وذكر مكتب رئيس بيلاروسيا، أن لوكاشينكو سيبحث العلاقات الثنائية في طهران، كما سيكون التركيز الرئيسي لهذه الرحلة على الاستشارات حول الأعمال والاقتصاد، خاصة المشاريع الصناعية والزراعية والنقل والخدمات اللوجستية.
وخلال الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، كانت بيلاروسيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي دعمت روسيا.
وأضاف مكتب رئيس بلاروسيا أن "من المفترض أن يتم التوقيع في هذه الاجتماعات على خريطة طريق شاملة للتعاون الشامل بين بيلاروسيا وإيران".
وقال ديمتري كولتسيف، سفير بيلاروسيا لدى إيران، إن "بيلاروسيا وإيران تخططان لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مينسك وطهران قريبا، والتي تم تعليقها منذ عام 2017".
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 100 مليون دولار في عام 2022، وتصدر بيلاروسيا بشكل أساسي أسمدة البوتاسيوم والأخشاب والألياف إلى إيران وتستورد المنتجات الغذائية منها.