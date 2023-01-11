روسيا وأوكرانيا تطلبان تدخل تركيا لإقامة "ممر إنساني"

وفي وقت لاحق، قال أردوغان: "قدّم السيد مالكوش اقتراحًا يتعلق بفتح ممر للجرحى، ونحن مستعدون لذلك"، دون الغوص في التفاصيل.

والتقى المبعوثان الأوكراني دميترو لوبينتس، والروسية تاتيانا موسكالكوفا، للمرة الأولى، الثلاثاء، في أنقرة، ومرة ثانية، الأربعاء بحضور مالكوش، ورئيس البرلمان التركي.

وناقش المبعوثان "مجموعة واسعة من القضايا الإنسانية، وتقديم المساعدة في مجال حقوق الإنسان لمواطني البلدين" على ما ذكر لوبينتس.

بدورها، أكدت موسكالكوفا أن "المساعدة الإنسانية للمواطنين الأوكرانيين والروس" تمت مناقشتها بشكل جيد.