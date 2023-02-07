مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية تهزأ بضحايا زلازل تركيا وتثير غضب الملايين

في رسم جديد لها أثار غضبًا واسعًا، نشرت مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية رسمًا كاريكاتيريًّا أمس الاثنين حمل عنوانًا ساخرًا من الزلزال الذي أودى بحياة آلاف الأتراك، وعلقت عليه: "زلزال تركيا.. لسنا حتى بحاجة لإرسال دبابة".

التعليق "المستفز" على المأساة أثار ضجة واسعة وموجة غضب عارمة بوصفه رسمًا مسيئًا وعنصريًّا يضج بالحقد والشماتة والتهكم على أوجاع آلاف الضحايا والمنكوبين.