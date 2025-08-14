طائرة "داسو رافال" الفرنسية تتحدى "إف 35" بصاروخ نووي

تعمل شركة داسو للطيران على تطوير طائرة "سوبر رافال" أو رافال إف 5، وهو تطور كبير لمقاتلتها التي أثبتت كفاءتها في القتال والمصممة للتنافس بشكل مباشر مع طائرة إف-35 في سوق التصدير، وفق تقرير لمجلة "سيكيوريتي جورنال".

ومن المقرر أن تدخل الطائرة F5 الخدمة حوالي عام 2030، وستتميز بمحركات M88 T-REX أكثر قوة، وأجهزة استشعار محسنة، ومقطع راداري أقل.

أما الأمر الحاسم هو أنه سيتم تسليحها بصاروخ نووي فرط صوتي من طراز ASN4G وهي مصممة للتعاون المأهول وغير المأهول مع طائرة بدون طيار جديدة "مخلصة".

يمثل هذا التحديث الطموح محاولة فرنسا للحفاظ على سيادتها في مجال الفضاء الجوي وتقديم بديل موثوق وعالي الجودة للمقاتلات الشبح الأمريكية.

وستتميز بمحركات أقوى، وأجهزة استشعار متطورة، ووصلات بيانات مُحسّنة، ومقطع راداري مُخفّض. كما ستُجهّز الطائرة F5 بصاروخ ASN4G الأسرع من الصوت، وهي مصممة للعمل مع نظام قتال جوي بدون طيار (UCAS) مُطوّر حديثاً.

تطور شركة سافران نسخةً مُحسّنةً من محرك M88 لطائرة داسو رافال F5، تُسمّى M88 T-REX. سيُوفّر هذا المحرك المُحسّن زيادةً في قوة الدفع بنسبة 20% مُقارنةً بمحرك M88 الحالي، ليصل إلى تسعة أطنان مترية (88.2 كيلو نيوتن/19,841 رطل) مع استخدام الحارقات اللاحقة.

ستُحسّن طائرة M88 T-REX أداء وقدرات طائرة رافال دون الحاجة إلى تعديل هيكلها، ومن المقرر دمجها مع طائرة رافال F5. مع ذلك، لا يُعرف حتى الآن ما سيتضمنه أداء طائرة F5.

يوفر رادار RBE2 المحدث ومجموعة الحرب الإلكترونية في طائرة F-5 مستويات غير مسبوقة من الوعي الظرفي، مع الكشف المبكر وتتبع الأهداف المتعددة بالإضافة إلى القدرة على استخدام العديد من أوضاع الرادار في نفس الوقت.

وتتمتع طائرة F5 بقدرات الحرب الإلكترونية من الجيل التالي، حيث يمكنها هزيمة رادار العدو وتشويش الدفاعات المعادية، فضلاً عن "فقاعة الدفاع عن النفس" التي لا يمكن اختراقها، وهو نظام حماية نشط متطور يحمي الطائرة والأصول المتحالفة من تهديدات العدو.

وتقوم شركة داسو بتزويد طائرة F5 بصاروخ ASN4G فائق السرعة، وهو صاروخ مزود برؤوس نووية، كما أنه عنصر أساسي في القدرات الهجومية لطائرة F5.

كما ستتضمن الطائرة F5 أيضاً أنظمة صاروخية متطورة جديدة، مثل صاروخ كروز المستقبلي وصاروخ مضاد للسفن المستقبلي، والذي يحل محل أنظمة SCALP/Storm Shadow وAM39 Exocet القديمة، مما يوفر قدرة هجومية مدمرة بعيدة المدى ضد السفن الحربية المعادية.

وسيتم تصميم طائرة رافال F5 للعمل مع نظام UCAS جديد، مما يعزز قدراتها القتالية التعاونية، كما سيتم تصميم نسخة للعمل بالاشتراك مع العديد من الطائرات بدون طيار التابعة لها والتي تسمى "nEUROn"، والتي سيتم التحكم فيها بشكل مستقل من قبل طياري F-5.

وسيتولى طيارو المقاتلة F5 قيادة طائراتهم بدون طيار في الوقت الحقيقي، وإطلاق ضربات منسقة ودقيقة، في حين تحتفظ الطائرة nEUROn باستقلاليتها، مما يجعل من المقاتلة Super Rafale قوة قتالية مضاعفة حقيقية.

ووفق "سيكيوريتي جورنال"، فإن هذا المفهوم "المساعد المخلص" قيد التطوير أيضاً في إطار جهود الولايات المتحدة، التي تُقرن طائراتها من طراز إف-35 وإف-22 وإف-47 الجديدة بطائرات قتالية تعاونية.

ومع ذلك، تسعى فرنسا إلى المضي قدماً من خلال ضمان بقاء طائرة سوبر رافال كنظام مكتف ذاتياً، حيث يُنسّق الطيار بين الطائرة ورفيقتها من الطائرات المُسيّرة.