بهدف استبدالها.. أوكرانيا تجمع جثث الجنود الروس من "طريق الموت"

لا يدخر جنود أوكرانيون، جهدًا في سبيل العثور على جثث جنود روس، حيث يقومون بغرس العصي في الشجيرات على طول طريق ريفي مهجور بحثًا عن تلك الجثث، إذ يأملون استبدالهم برفاقهم الأحياء والأموات.

وأطلق الجنود على هذا الطريق اسم "طريق الموت" بسبب عدد الجنود الروس الذين قتلوا عليه عندما استعادت القوات الأوكرانية قرية بلاهوداتني بجنوب شرق البلاد في بداية هجومها المضاد في يونيو/ حزيران.

وبعد مرور ثلاثة أشهر، انتقلت جبهة القتال إلى الجنوب، وأصبح الطريق أخيرًا آمنًا بما يكفي كي يبدأ الفريق المكون من ثلاثة جنود أوكرانيين مهمتهم في الجزء المحرر من منطقة دونيتسك.

وقال فولوديمير، الجندي في مشاة البحرية البالغ من العمر 50 عامًا، بينما كانت نيران المدفعية تدوي على بعد "سنقوم بالبحث... نبحث بأعيننا، وبتتبع الرائحة".

وانتشرت على الطريق مركبات محطمة ومبانٍ مدمرة. وفي مرحلة ما، استخدم الجنود حبلًا لسحب جثة للتأكد من عدم قيام القوات الروسية المنسحبة بتفخيخها.

وقال فاسيلي، وهو متطوع يبلغ من العمر 53 عامًا، "هذا ما نفعله نجمع جثثهم، ونرتب عمليات تبادل لأسرانا الأحياء، وللجثث، أولادنا... كما تعلم، حتى تتمكن الأم من الذهاب لزيارة المقبرة".