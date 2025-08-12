بينهم 261 متهما بالتجسس.. 21 ألف معتقل في إيران خلال الحرب الأخيرة

أعلنت إيران أن قوات الأمن اعتقلت 21 ألف مشتبه به خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً، من بينهم 261 متهما بالتجسس.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، العميد سعيد منتظر المهدي، في تصريحات الثلاثاء، إن "التعاون الشعبي لعب دوراً محورياً في كشف وإحباط مخططات ميدانية للعدو"، وفق تعبيره.

واستعرض المهدي أنواع الجرائم التي تم ضبطها، مشيرا إلى إحباط مخطط لتجمع في ميدان فلسطين، وسط طهران، وضبط 127 سجيناً حاولوا الفرار من سجن إيفين عقب حادث أمني، إضافة إلى مصادرة عبوات ناسفة لم تنفجر.

وذكر أن الفضاء الإلكتروني تحول إلى "ساحة مواجهة أساسية"، موضحا: تعاملت شرطة الإنترنت مع أكثر من 5,700 قضية جرائم سيبرانية، بينها عمليات احتيال مالي وسرقة إلكترونية، إضافة إلى تفكيك شبكات "مقامرة إلكترونية" تضم 305 متورطين بقيمة مالية تصل إلى 340 مليار ريال إيراني (8 ملايين دولار أمريكي).

وأكد المهدي أن الجرائم الجنائية انخفضت بأكثر من 20%، وأن معدل كشف الجرائم بلغ 85.9%، فيما تراجعت حوادث القتل بنسبة 23.3% مع بقاء معدل كشفها فوق 90%.

وبيّن أن الشرطة نشرت أكثر من 40 ألف عنصر في نقاط تفتيش استراتيجية، وجمعت 2,774 مهاجراً غير قانوني، بينهم 30 حالة أمنية خاصة، واعتقلت 172 شخصا بتهمة التصوير غير المشروع.