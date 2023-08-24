"التايمز": روسيا تجند العمال المهاجرين قسرا لحرب أوكرانيا
أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية، بأن السلطات الروسية بدأت مؤخرا تجبر العمال المهاجرين من دول آسيا الوسطى على التجنيد من أجل الانضمام إلى الصراع في أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن السلطات في مدينة سان بطرسبرغ "نفذت مداهمات استهدفت مهاجرين حصلوا مؤخرا على الجنسية الروسية".
وقالت نقلا عن وسائل إعلام روسية، إن السلطات هناك وضعت الأساس لمزيد من الاستدعاءات هذا العام، من خلال تقديم استدعاءات إلكترونية أغلبها موجه إلى الأقليات العرقية.
وأضافت الصحيفة: "اعتمدت مكاتب التجنيد هذا الشهر قانونا لزيادة الحد الأعلى لسن التجنيد من 27 إلى 30 عاما.. هناك تركيز على الأقليات العرقية من المناطق الروسية في جهود التعبئة العسكرية".
المصدر: صحيفة "التايمز"