"التايمز": روسيا تجند العمال المهاجرين قسرا لحرب أوكرانيا

أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية، بأن السلطات الروسية بدأت مؤخرا تجبر العمال المهاجرين من دول آسيا الوسطى على التجنيد من أجل الانضمام إلى الصراع في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن السلطات في مدينة سان بطرسبرغ "نفذت مداهمات استهدفت مهاجرين حصلوا مؤخرا على الجنسية الروسية".