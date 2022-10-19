إيران: الادعاءات بشأن إرسالنا طائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا غير صحيحة



قالت الخارجية الإيرانية، مساء الثلاثاء، إن الادعاءات بشأن إرسالنا أسلحة بما في ذلك طائرات مسيرة لاستخدامها في الحرب الأوكرانية غير صحيحة، معلنة استعدادها للدخول في حوار مع الحكومة الأوكرانية بشأن التقارير التي تتحدث عن ذلك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان صحفي، إن "الادعاءات بشأن إرسالنا أسلحة بما في ذلك طائرات مسيرة لاستخدامها في الحرب الأوكرانية غير صحيحة وتعتمد على معلومات خاطئة ومغرضة ومسيسة".

وأضاف كنعاني إنه "منذ اندلاع الحرب ونحن نعارض الحرب ونعلن ضرورة وقف القتال وحل الخلافات عبر الطرق السلمية ووزير الخارجية الإيراني (حسين أمير عبد اللهيان) أجرى العديد من اللقاءات والاتصالات مع نظيريه الروسي والأوكراني في هذا السياق".

وتابع "موقف إيران واضح فنحن نؤكد على ضرورة الحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة أراضي جميع البلدان ولا سيما أوكرانيا ونعلن استعدادنا للحوار والتفاوض مع أوكرانيا لإزالة هذه الاتهامات".

وبعد نشر تقارير عن قيام إيران بإرسال المزيد من الصواريخ والطائرات بدون طيار إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا، قررت سلطات كييف قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران.

وأعلن وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، الثلاثاء، أنه أرسل خطة قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مضيفاً "إن إيران مسؤولة مسؤولية كاملة عن تدمير أوكرانيا".

وقال في مؤتمر صحفي "إنه طُلب من إسرائيل تقديم مساعدة دفاع جوي لأوكرانيا والتعاون الضروري للتعامل مع الطائرات الإيرانية بدون طيار".

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أنه في الأسبوع الماضي وحده ، ضربت أكثر من 100 طائرة انتحارية إيرانية الصنع محطات توليد الطاقة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمباني السكنية والجسور والبنية التحتية الحضرية الأخرى.

وقال البنتاغون يوم الثلاثاء إنه ليس على علم بالتقارير التي تفيد بأن إيران وعدت روسيا بإرسال صواريخ أرض - أرض بالإضافة إلى مزيد من الطائرات بدون طيار.

وقال باتريك رايدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية: "ليس لدي معلومات لتأكيد هذه المسألة في الوقت الحالي".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين كبار ودبلوماسيين إيرانيين قولهم إن حكومة البلاد تعهدت بتقديم المزيد من صواريخ أرض - أرض وطائرات مسيرة لروسيا.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم الاتفاق بين طهران والحكومة الروسية خلال زيارة محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني، واثنين من كبار قادة الحرس الثوري ومسؤول في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى موسكو في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال دبلوماسي إيراني مطلع على تفاصيل الرحلة للوكالة "الروس طلبوا المزيد من الطائرات بدون طيار وصواريخ أرض - أرض دقيقة الاستهداف من طرازي ذو الفقار وفاتح 110".

وأكد مسؤول غربي على هذا الاتفاق بين طهران وموسكو، أن إيران ستمنح روسيا صواريخ أرض - أرض قصيرة المدى، بما في ذلك ذو الفقار.

بدوره، رفض دبلوماسي إيراني ادعاء الدول الغربية بأن بيع أسلحة لروسيا ينتهك قرار مجلس الأمن بالموافقة على خطة العمل الشاملة المشتركة، مضيفاً "كيف وأين تستخدم هذه الأسلحة لا علاقة له بالبائع، على عكس الغرب نحن لا ننحاز إلى أي طرف في حرب أوكرانيا، ونريد إنهاء هذه الأزمة بالوسائل الدبلوماسية".