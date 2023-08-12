تثير غضب الصين.. نائب رئيسة تايوان يزور أمريكا

يتوجه وليام لاي، نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة، اليوم السبت، في زيارة شديدة الحساسية أدانتها الصين وأثارت مخاوف مسؤولين تايوانيين من أن تؤدي إلى مزيد من النشاط العسكري الصيني حول الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي.

ولاي هو المرشح الأول لمنصب رئيس تايوان في انتخابات يناير كانون الثاني، وسيتوقف فحسب في الولايات المتحدة في طريقه إلى باراجواي لحضور أداء رئيسها اليمين وأيضا في طريق عودته.