إندونيسيا تلوّح بحظر علم مستوحى من المسلسل الياباني "وان بيس"

هددت السلطات الإندونيسية بحظر رفع علم قراصنة مستوحى من المسلسل التلفزيوني الياباني "وان بيس" One Piece، انتشر في مختلف أنحاء الأرخبيل تعبيرًا عن الاحتجاج على الحكومة.

ويرفرف العلم الإندونيسي الأحمر والأبيض عادةً في كل مكان بمناسبة الذكرى السنوية للاستقلال، ولكن قبل أيام قليلة من هذا العيد الذي يصادف السابع عشر من آب/أغسطس، رفرفت على عدد متزايد من البيوت والسيارات بيارق تحمل رسم جمجمة عليها قبعة من القش مع عظمتين متقاطعتين، مستمدة من مسلسل الرسوم المتحركة الياباني.

وبينما رأى فيها كثر من السكان وسيلة للتعبير عن غضبهم من حكومة الرئيس برابوو سوبيانتو، وصفها سوبيانتو بأنها "استفزاز".

وقال خارق أنهار، البالغ 24 عاما، ويتابع دراسته الجامعية في مقاطعة رياو بسومطرة، لوكالة فرانس برس: "رفعت علم (وان بيس) لأن العلم الأحمر والأبيض مقدس جدا ولا يمكن رفعه في هذا البلد الفاسد".

وأضاف: "رغم وجود حرية تعبير في إندونيسيا، لكنها محدودة جدًا، فالتعبير عن الرأي يزداد خطورة".

ورأت السلطات أن استخدام علم القراصنة هذا يهدف إلى إحداث انقسام وطني. وهددت بحظر عرضه إلى جانب علم إندونيسيا بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلالها الذي نالته بعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.

وشدد الوزير المنسق للشؤون السياسية والأمنية، بودي غوناوان، في بيان، الأسبوع الفائت، على "ضرورة تجنّب أي استفزاز برموز لا علاقة لها بالكفاح الذي خاضه هذا البلد".

واستندت الحكومة إلى قانون يحظر رفع أي رمز فوق العلم الوطني لمعاقبة المخالفين. وينص هذا القانون على أن نية تدنيس العلم أو إهانته أو تشويهه تُعاقب بالسجن خمس سنوات أو بغرامة تقارب 31 ألف دولار أمريكي.

وأكد وزير الدولة، براسيتيو هادي، أنه لا يعارض "التعبير عن الإبداع"، لكنه نبّه إلى "عدم جواز رفع العلمين جنبا إلى جنب، لأن ذلك يوحي بإمكان مقارنتهما"، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إندونيسية.

وهددت الشرطة في مقاطعة بانتين القريبة من العاصمة جاكرتا ومن جاوة الغربية، أكثر مقاطعات إندونيسيا اكتظاظًا بالسكان، باتخاذ إجراءات في حال رفع العلم إلى جانب العلم الوطني.

وقال مدير مصنع لأعلام "وان بيس" إن عناصر شرطة يرتدون ملابس مدنية دهموا مؤسسته، مساء الأربعاء، في محاولة لوقف إنتاج البيارق.

ووصفت جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان هذا الإجراء بالمبالغ فيه، وأكدت أن القانون يسمح للإندونيسيين برفع هذا العلم.