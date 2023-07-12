"لوموند": بلديات فرنسا تواجه صعوبات في تهيئة المدارس للموسم المقبل

قالت صحيفة "لوموند" إن البلديات الفرنسية تواجه صعوبات وتسابق الزمن من أجل الاستعداد لبدء العام الدراسي في أيلول سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن تضررت تلك المدارس خلال أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن 300 حادثة أثرت على المدارس، منها 65 حادثة أثرت على جاهزيتها لاستقبال الأطفال، إذ احترقت بعض المدارس جزئيًا أو كليًا، مما أجبر البلديات على تنظيم نفسها لإعادة فتح أبواب مدارسها في أيلول المقبل.