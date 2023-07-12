"لوموند": بلديات فرنسا تواجه صعوبات في تهيئة المدارس للموسم المقبل
قالت صحيفة "لوموند" إن البلديات الفرنسية تواجه صعوبات وتسابق الزمن من أجل الاستعداد لبدء العام الدراسي في أيلول سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن تضررت تلك المدارس خلال أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن 300 حادثة أثرت على المدارس، منها 65 حادثة أثرت على جاهزيتها لاستقبال الأطفال، إذ احترقت بعض المدارس جزئيًا أو كليًا، مما أجبر البلديات على تنظيم نفسها لإعادة فتح أبواب مدارسها في أيلول المقبل.
وكان مقطع فيديو صوره أحد السكان المحليين قد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهر امرأة تركض نحو مجموعة من الشباب في محاولة لحماية حضانة "Grandclément" قرب وسط مدينة فيلوربان (مدينة في ليون)، فيما تمكنت المجموعة بالرغم من كل شيء، من الدخول وإضرام النار في مغسلة كانت في مقصف المدرسة، وألحقت أضرارًا بالمطابخ.
وأفاد عمدة المدينة سيدريك فان ستيفينديل، بأن الأمر استغرق يومين لتنظيف الدخان الذي تسرب في كل مكان وإخفاء الضرر الأكثر وضوحًا، بما في ذلك الطلقات على النوافذ، مضيفًا "تمكنا من إعادة فتح أبواب الصف دون تقديم وجبات ساخنة في الأسبوع الأخير من الفصل".
وبحسب الصحيفة، ستستغرق المدن الأخرى وقتًا أطول للتجهيزات، لأن المدارس كانت مستهدفة بشكل خاص خلال أعمال الشغب التي انطلقت من مقاطعة نانتير، حيث يعيش الشاب نائل الذي قتل على يد ضابط شرطة في 27 حزيران/يونيو الماضي.
وأحصت وزارة التربية الوطنية 267 حادثة أثرت على المدارس، منها 65 أثرت على قدرة الاستقبال، مشيرة إلى أن أعمال الشغب استهدفت بشكل رئيسي دور الحضانة والمدارس الابتدائية.
كان الأمر مريعًا
ويقول عمدة مدينة "لا فيريير"، نيكولاس داينفيل: "الفريق التعليمي مصاب بصدمة تامة، ومنع رجال الإطفاء من التدخل، لقد كان الأمر مرعبًا".
وأشار إلى الحريق الذي دمر مدرستين في هذه المدينة الصغيرة ليلة 28 إلى 29 حزيران/يونيو، حيث تم نشر صور الفصول الدراسية المحترقة في وسائل الإعلام.
وتضيف الصحيفة أن العديد من المسؤولين وجدوا حلولًا احتياطية في الأيام الأخيرة من المدرسة، فمثلًا في "ماكون"، تم نقل مئة تلميذ في روضة أطفال "جان زي" التي تضررت من حريق، إلى مركز ترفيهي في الريف، وفي مدرسة "Paul-Dukas" في بريست (فينيستير)، حيث احترق المقصف، اضطرت المدينة إلى توزيع وجبات باردة في اليوم التالي قبل التمكن من توزيع الطلاب على المقاصف القريبة.
ولا تعرف العديد من البلديات حتى الآن ما إذا كانت ستعثر على معدات وظيفية لبدء العام الدراسي في أقل من شهرين، حيث يجب على بعض المدارس أن تندمج مع مدارس أخرى.
وتشير التقديرات، بحسب أحد المسؤولين، إلى أن الأمر يتطلب نحو 15 مليون يورو لبناء مدرسة مكونة من خمسة عشرة صفًا، ولكن ربما أقل بكثير لإصلاح جزئي.
المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية