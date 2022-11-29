الأمم المتحدة: أول شحنة من السماد الروسي في طريقها إلى أفريقيا
أعلن متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن أول شحنة من السماد الروسي غادرت هولندا، اليوم الثلاثاء، في طريقها إلى مالاوي بموجب اتفاق تصدير سابق توسطت فيه الأمم المتحدة.
وقال المتحدث في بيان، إن "الشحنة التي تضم 20 ألف طن متري من السماد، هي الأولى في سلسلة من الصادرات التي ستوجه لأفريقيا في الأشهر المقبلة"، وإن "شحنة ستُرسل إلى مالاوي عبر موزمبيق".
وتم تجديد الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، وأُبرم لأول مرة، في يوليو/تموز، في وقت سابق هذا الشهر، ويسمح بشحن صادرات الحبوب من موانئ أوكرانية محددة مُطلة على البحر الأسود، بالإضافة إلى صادرات السماد من منتجي السماد الروس، رغم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وعلقت روسيا مشاركتها في الاتفاق 4 أيام خلال أكتوبر/تشرين الأول، لكنها عادت إلى المشاركة لاحقًا.
وأوضح المتحدث أن "السماح بصادرات تقدم كتبرعات وتبلغ 260 ألف طن متري من السماد الروسي المخزن في أوروبا سيُسهم في تخفيف الاحتياجات الإنسانية ومنع الخسائر الكارثية في المحاصيل في أفريقيا، حيث موسم غرس البذور حاليًا".
وأردف قائلًا: "تواصل الأمم المتحدة جهودها الدبلوماسية المكثفة مع جميع الأطراف لضمان وصول صادرات المواد الغذائية والأسمدة الضرورية بلا عوائق من أوكرانيا والاتحاد الروسي، المعفاة من العقوبات المفروضة على النظام الحاكم، إلى الأسواق العالمية".