الأمم المتحدة: أول شحنة من السماد الروسي في طريقها إلى أفريقيا

أعلن متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن أول شحنة من السماد الروسي غادرت هولندا، اليوم الثلاثاء، في طريقها إلى مالاوي بموجب اتفاق تصدير سابق توسطت فيه الأمم المتحدة.

وقال المتحدث في بيان، إن "الشحنة التي تضم 20 ألف طن متري من السماد، هي الأولى في سلسلة من الصادرات التي ستوجه لأفريقيا في الأشهر المقبلة"، وإن "شحنة ستُرسل إلى مالاوي عبر موزمبيق".

وتم تجديد الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، وأُبرم لأول مرة، في يوليو/تموز، في وقت سابق هذا الشهر، ويسمح بشحن صادرات الحبوب من موانئ أوكرانية محددة مُطلة على البحر الأسود، بالإضافة إلى صادرات السماد من منتجي السماد الروس، رغم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.