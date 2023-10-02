الصادرات العسكرية الألمانية لأوكرانيا ترتفع أربعة أضعاف

أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الإثنين، أن صادرات البلاد من العتاد العسكري لأوكرانيا زادت بأكثر من أربعة أمثال منذ بداية العام الحالي، الأمر الذي جعل كييف المستورد الرئيسي للأسلحة الألمانية.

وبلغت قيمة الصادرات لأوكرانيا 3.3 مليار يورو (3.48 مليار دولار) من إجمالي قيمة الصادرات العسكرية الألمانية المصرح بها وقدرها 8.76 مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.