بعد الإفراج عنه.. مؤسس "ويكيليكس" يصل إلى أستراليا
حطت طائرة مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج، الأربعاء، في أستراليا، بعد الإفراج عنه من سجن بريطاني بموجب اتفاق مع القضاء الأمريكي، أَقر في إطاره بنشر أسرار دفاع أمريكية.
ووصل الأسترالي أسانج في طائرة خاصة إلى كانبيرا، وفقا لوكالة "فرانس برس"، في ما يشكل الفصل الأخير من هذه الرحلة التي بدأت بالإفراج عنه من سجن بيلمارش في لندن، وقادته إلى جزر ماريانا الشمالية الأمريكية حيث مثل أمام القضاء.
وبموجب الاتّفاق فإنّ أسانج، الذي كان مسجونًا في سجن "بيلمارش" شديد الحراسة، سيعترف بذنبه بتهمة "التآمر للحصول على معلومات سرية تتعلّق بالدفاع الوطني والكشف عنها".
وسيكون ذلك عند مثول أسانج أمام محكمة فدرالية في جزر "ماريانا"، المنطقة الأمريكية الواقعة في المحيط الهادئ.
وسيُحكم على أسانج بالسجن 62 شهرًا، علمًا أنه قضى 62 شهرًا في سجن بريطاني، ما يعني عمليًّا إطلاق سراحه.