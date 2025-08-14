رئيس بيرو السابق فيزكارا رهن الحبس بتهمة الفساد

أمرت السلطات في بيرو، الأربعاء، بإيداع الرئيس السابق مارتن فيزكارا رهن الحبس الاحتياطي لمدة 5 أشهر في إطار محاكمة بتهم فساد خلال فترة حكمه قبل 11 عامًا. وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وأصدر القاضي خورجي شافيز تاماريز أمرا بحبس فيزكارا احتياطيا على الفور ولمدة 5 أشهر، على خلفية علاقته بمزاعم تتعلق بحصوله على رشاوى بقيمة 3.2 مليون سول ( نحو 640 ألف دولار) خلال فترة توليه حكم منطقة موكيجوا في الفترة من 2011 حتى 2014.

ويسعى الادعاء لتوقيع عقوبة السجن لمدة 15 عاما بحق فيزكارا. فيما ينفى فيزكارا التهم الموجهة إليه، ويصفها بأنها نوع من الاضطهاد السياسي.

يذكر أنه تم عزل فيزكارا، الذي أصبح رئيسا لبيرو عام 2018، من منصبه بعد تصويت بحجب الثقة في البرلمان عام 2020 على خلفية ما تردد عن تلقيه رشاوى.