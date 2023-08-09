قبيل قمتها الثانية في أبوجا.. انقلابيو النيجر يختبرون صبر "إيكواس"
يحبس سكان النيجر أنفاسهم قبل يوم من عقد قمة ثانية لمجموعة دول غرب أفريقيا "إيكواس" المؤلفة من 15 دولة، في أبوجا عاصمة نيجيريا، يتوقع أن تقرر تدخلا عسكرياً في نيامي لاستعادة الديمقراطية، بعد تجاهل قادة الانقلاب المهلة الأولى التي منحتها لهم الإيكواس، والتي انتهت في السادس من أغسطس الجاري.
قمة أبوجا الثانية منذ انقلاب النيجر، الذي أطاح بالرئيس المدني المنتخب محمد بازوم، في 26 يوليو/ تموز الماضي، تأتي في وقت خفتت فيه حدة المواقف الدولية التي رفضت في البدء الانقلاب، لكن بعض دول غرب أفريقيا وحتى القوى العالمية باتت منفتحة الآن على إعطاء الفرصة للتفاوض مع قادة الانقلاب الذين تعهدوا من جانبهم بمقاومة كل الضغوط الخارجية الهادفة إلى إعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه، بعد أن فرضت إيكواس عقوبات وعلق الحلفاء الغربيون مساعداتهم.
مغامرة
ويرى بعض المحللين أن التدخل العسكري المحتمل لإيكواس قد يبدو مغامرة محفوفة بالمخاطر ضد بلد تتشابك فيه مصالح الشرق والغرب، فالنيجر تلعب دورا محوريا في الحرب على المتشددين بمنطقة الساحل، كما أن احتياطياتها من اليورانيوم والنفط منحتها أهمية اقتصادية واستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا، وجميع هؤلاء اللاعبين لا يريدون حرق بلد ـ رغم فقره ـ ينام على معادن نفيسة تريد القوى العظمى الاستئثار بها.
وقد تكون لعبة الاصطفاف الحالية هدفها الحصول على كسب ود الانقلابيين في نهاية الأمر بالاعتراف بسلطتهم مقابل حماية مصالح تلك القوى، وفي هذه الحالة قد يتراجع الحرص على إعادة الرئيس المعزول إلى السلطة.
"الهوسا".. كرة اللهب
يُجمع المراقبون على أن الوضع في النيجر بات معقدا جدا، وهو ما تعكسه حالة الاستنفار التي فرضها الانقلابيون في العاصمة نيامي، حيث استقدموا تعزيزات عسكرية إليها، استعدادا لما يعتبرونها تدخلا عسكريا بات وشيكا من قبل الإيكواس.
غير أن انقلاب النيجر وإن بدا في ظاهره استيلاء على السلطة من قبل مجموعة من الضباط أرادوا على طريقتهم إنهاء حكم الرئيس المدني محمد بازوم، لكن باطنه يشي بتمرد عرقي من الدرجة الأولى، فقائد الانقلاب عبدالرحمن تياني، قائد الحرس الرئاسي السابق، ينحدر من عرقية "الهوسا"، التي تمثل ما يزيد على نصف سكان البلاد، أما الرئيس المطاح به، فهو أول رئيس من الأقلية العربية (لا يمثلون سوى 1% من مجموع السكان في البلاد).
وتشير بعض التقارير إلى أن الدولة العميقة وحتى كبار الضباط كانوا قد عارضوا ترشح بازوم للرئاسة، ورغم فوزه بفارق ضئيل في جولة الإعادة ووصوله للسلطة على أكتاف عرقية "الهوسا"، وبدعم من صديقه الرئيس السابق محمدو يوسوفو، فقد تحرك ضباط في محاولة انقلابية باءت بالفشل قبل يومين من تنصيبه، فيما عُد يومها مسعى من الهوسا لوأد حلم أول رئيس عربي للنيجر في المهد.
عرقية "الهوسا" يبدو أنها الآن تتصدر المشهد من جديد، فمع تلويح إيكواس بالتدخل، سارع مجلس الشيوخ في نيجيريا لمعارضة التدخل العسكري في النيجر ورفض استخدام أراضي البلاد لغزو بلد جار، وهو ما قد يزيد من إحراج "إيكواس" التي كانت تخطط للتدخل من نيجيريا وبنين، في ظل معارضة تشاد لأي عمل عسكري ضد نيامي.
ويرى محللون أن قرار مجلس الشيوخ النيجيري لا يمكن فهمه بعيدا عن العامل العرقي؛ لكون غالبية عناصر الجيش هناك من عرقية "الهوسا" التي ينحدر منها قائد الانقلاب في النيجر، وبالتالي لن يتحمس أبناء العرقية الواحدة للقتال ضد بعضهم البعض حتى ولو كانوا يعيشون في دولتين.
تصفية الرئيس
من الفرضيات التي تُروج حاليا استبعاد خيار تدخل الإيكواس عسكريا في النيجر، كون القرار قد يأتي بنتائج عكسية، من قبيل تصفية الرئيس المعزول محمد بازوم من قبل الانقلابيين، متى ما أحسوا أن الأمور لن تكون في صالحهم؛ لخلق مزيد من البلبلة والضبابية في المشهد، وفرض الأمر الواقع.
ويقول متابعون للشأن النيجري، إن أي تدخل لتحرير الرئيس يجب أن يكون عبر إنزال أو عملية خاصة تنفذها قوة غربية (أمريكية أو فرنسية)، خصوصا وأن الانقلابيين ما زالوا يحتجزونه داخل القصر الرئاسي شديد التحصين.
وبحسب مراقبين، من شأن استخدام إيكواس للقوة أن يؤدي لتفاقم الاضطرابات في واحدة من أفقر مناطق العالم، فالنيجر تحتل المرتبة الأخيرة في مؤشر التنمية البشرية (189 من 189 دولة)، وأكثر من نصف سكانها تحت خط الفقر، مؤكدين أن دول "إيكواس" تدرك أن التدخل العسكري سيكون مكلفاً للغاية، مع عدم وجود ضمان للنجاح على المدى البعيد، فضلاً عن وجود احتمال كبير بتحول الموقف إلى حرب إقليمية، وهو ما تخشاه دول غربية عديدة، خصوصا تلك التي تتخوف من وجود فاغنر وتمددها في المنطقة على حساب الوجود الفرنسي الأمريكي التقليدي هناك.
جيوش ومعادن
تعد النيجر أحد أهم المعاقل التي تتركز فيها القواعد الغربية، ففرنسا تحتفظ بـ4 قواعد ولديها 1500 جندي نقلتهم مؤخرا مع انتهاء عملية برخان في مالي، وأميركا بقاعدة واحدة للطائرات المسيرة ووجود أمني كبير (1100 جندي أمريكي)، كما أن النيجر باتت مؤخرا مركزا لتدريبات قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، هذا التواجد الغربي في نيامي له أبعاد اقتصادية أيضا، فالبلاد تزخر بالموارد المعدنية خاصة اليورانيوم الذي تملك النيجر ثاني أكبر احتياطي منه، إضافة إلى الماس والذهب والفحم.
وتبدو فرنسا المتضرر الأول من الانقلاب الحالي، ويعتقد بعض الخبراء أن تخلي باريس عن النيجر بسهولة غير وارد، خصوصا وأن شركة "أريفا" الفرنسية التي تستحوذ على أكبر مناجم لليورانيوم في العالم، والذي يمثل نحو 72% من جملة صادرات النيجر، بدأت تضغط على حكومة ماكرون للتدخل.
كما أنه لدى باريس مسوغات أخرى لفرض عودة نظام الرئيس محمد بازوم، وهي تعلم أن معادن النيجر تضعها فاغنر الروسية نصب عينيها، بعد أن استحوذت على عقود التعدين في الجارتين مالي وبوركينا فاسو بنسبة بلغت 75%، مقابل حماية الأنظمة العسكرية الجديدة هناك.