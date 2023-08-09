قبيل قمتها الثانية في أبوجا.. انقلابيو النيجر يختبرون صبر "إيكواس"

يحبس سكان النيجر أنفاسهم قبل يوم من عقد قمة ثانية لمجموعة دول غرب أفريقيا "إيكواس" المؤلفة من 15 دولة، في أبوجا عاصمة نيجيريا، يتوقع أن تقرر تدخلا عسكرياً في نيامي لاستعادة الديمقراطية، بعد تجاهل قادة الانقلاب المهلة الأولى التي منحتها لهم الإيكواس، والتي انتهت في السادس من أغسطس الجاري.

قمة أبوجا الثانية منذ انقلاب النيجر، الذي أطاح بالرئيس المدني المنتخب محمد بازوم، في 26 يوليو/ تموز الماضي، تأتي في وقت خفتت فيه حدة المواقف الدولية التي رفضت في البدء الانقلاب، لكن بعض دول غرب أفريقيا وحتى القوى العالمية باتت منفتحة الآن على إعطاء الفرصة للتفاوض مع قادة الانقلاب الذين تعهدوا من جانبهم بمقاومة كل الضغوط الخارجية الهادفة إلى إعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه، بعد أن فرضت إيكواس عقوبات وعلق الحلفاء الغربيون مساعداتهم.

مغامرة

ويرى بعض المحللين أن التدخل العسكري المحتمل لإيكواس قد يبدو مغامرة محفوفة بالمخاطر ضد بلد تتشابك فيه مصالح الشرق والغرب، فالنيجر تلعب دورا محوريا في الحرب على المتشددين بمنطقة الساحل، كما أن احتياطياتها من اليورانيوم والنفط منحتها أهمية اقتصادية واستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا، وجميع هؤلاء اللاعبين لا يريدون حرق بلد ـ رغم فقره ـ ينام على معادن نفيسة تريد القوى العظمى الاستئثار بها.

وقد تكون لعبة الاصطفاف الحالية هدفها الحصول على كسب ود الانقلابيين في نهاية الأمر بالاعتراف بسلطتهم مقابل حماية مصالح تلك القوى، وفي هذه الحالة قد يتراجع الحرص على إعادة الرئيس المعزول إلى السلطة.