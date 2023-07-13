بايدن مهاجما بوتين: لديه شهوة جبانة للأرض والسلطة

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، معتبرا أن لديه "شهوة جبانة للأرض والسلطة"، في إشارة إلى الحرب التي تخوضها موسكو ضد أوكرانيا.

وتعهد بايدن "بأن لا تفتر عزيمة حلف شمال الأطلسي بدعم أوكرانيا في الحرب ضد موسكو"، التي وصفها بأنها "وحشية".

وقال بايدن، في ختام قمة قادة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا، إن بوتين استهان بشدة بعزيمة الحلف العسكري، مشددا على أن "الناتو" بات "أقوى كثيرا من أي وقت مضى في تاريخه".