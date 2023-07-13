بايدن مهاجما بوتين: لديه شهوة جبانة للأرض والسلطة
هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، معتبرا أن لديه "شهوة جبانة للأرض والسلطة"، في إشارة إلى الحرب التي تخوضها موسكو ضد أوكرانيا.
وتعهد بايدن "بأن لا تفتر عزيمة حلف شمال الأطلسي بدعم أوكرانيا في الحرب ضد موسكو"، التي وصفها بأنها "وحشية".
وقال بايدن، في ختام قمة قادة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا، إن بوتين استهان بشدة بعزيمة الحلف العسكري، مشددا على أن "الناتو" بات "أقوى كثيرا من أي وقت مضى في تاريخه".
وأضاف بايدن موجها حديثه لآلاف الأشخاص في جامعة فيلنيوس: "عندما أطلق بوتين، وشهوته الجبانة للأرض والسلطة، العنان لحربه الوحشية على أوكرانيا كان يراهن على أن الحلف سوف ينقسم، وأنه سينهار، كان يعتقد أن وحدتنا ستتحطم في الاختبار الأول، كان يعتقد أن القادة الديمقراطيين سيكونون ضعفاء لكنه كان مخطئا".
ويسعى الرئيس الأمريكي لحشد الحلفاء وإبراز دوره على المسرح العالمي قبل حملة إعادة انتخابه في عام 2024، والتي تركز على معالجة الانقسامات في الداخل والخارج.
ووفق دبلوماسيين من حلف الأطلسي شاركوا في المحادثات، فإن المسؤولين الأمريكيين واجهوا صعوبات مع نظرائهم في فيلنيوس للتوصل إلى توافق في الآراء حول كيفية إنهاء الحرب والضمانات التي يجب تقديمها لأوكرانيا فيما يتعلق بمستقبلها في الحلف العسكري.