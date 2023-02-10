أوكرانيا.. انفجارات بكييف وانقطاعات للكهرباء جراء هجوم روسي كثيف

سُمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها اليوم الجمعة، وفق ما نقلت "رويترز" عن شهود ومسؤولين.

وأفادت إدارة مدينة كييف بأن قوات الدفاع الجوي تنشط في العاصمة.

ومن جهتها، قالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الحكومية الأوكرانية "أوكرينيرجو" إن عدة منشآت عالية الجهد في أنحاء أوكرانيا تعرضت لهجمات صاروخية روسية، صباح اليوم الجمعة.

وذكرت الشركة أن عدة منشآت في شرق وجنوب وغرب أوكرانيا تعرضت للقصف، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.