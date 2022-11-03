بعد هبوط طائرة اضطراريًا.. مجندة إسرائيلية تقضي عدة ساعات في مطار إيراني

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن مجندة، تعمل ضمن صفوفه، مكثت لعدة ساعات في مطار إيراني لوجودها على متن طائرة مدنية هبطت بشكل اضطراري في إيران.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن طائرة مدنية أجنبية قامت، الخميس الماضي، بالهبوط اضطراريًا في إيران، بسبب مشكلة طبية مر بها أحد ركاب الطائرة، والذي تسبب بتغيير مسار الرحلة الذي كان مخطط له أصلًا".

وأضاف أدرعي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "كانت إحدى المسافرات على متن الرحلة مجندة تخدم في صفوف الجيش الإسرائيلي".

وتابع أدرعي: "مكثت الطائرة وركابها لعدة ساعات على أرض المطار، لتغادر الطائرة بعدها وتستمر باتجاه وجهتها دون وقوع حوادث استثنائية".

ولم يقدم أدرعي تفاصيل إضافية عن هوية الشركة التي تتبع لها الطائرة، كما لم يحدد المطار الإيراني الذي هبطت فيه الطائرة اضطراريًا.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، من جانبها، إن الطائرة التي كانت على متنها مجندة من القيادة الشمالية هبطت اضطراريًا في إيران، مشيرة إلى أن الأمر تسبب بقلق شديد لدى رؤساء الأجهزة الأمنية.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن رئيس الوزراء يائير لابيد تلقى تحديثًا خاصًا بالحادثة في اجتماع لمجلس الوزراء، كما أنه ناقش الأمر مع وزير الدفاع بيني غانتس الذي كان في زيارة لتركيا وقت وقوع الحادثة.