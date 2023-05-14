أردوغان: العملية الانتخابية تجري إلى الآن بسلاسة

قال الرئيس التركي ومرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان اليوم الأحد عقب إدلائه بصوته إن العملية الانتخابية تجري إلى الآن بسلاسة دون وقوع حوادث، مضيفا أن العملية تجري في مناطق الزلزال بشكل طبيعي.



ودعا أردوغان في مقطع مصور تداولته وسائل الإعلام المحلية، جميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم حتى الخامسة مساء، من أجل إظهار قوة الديمقراطية التركية، وفق قوله.



وأضاف أنه يتمنى النجاح لجميع أعضاء لجنة الاقتراع و أن تتم عملية فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت دون أية مشاكل.

وأدلى أردوغان بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مدرسة صافت تشيبي الابتدائية بمنطقة أوسكودار باسطنبول.

