بعد أسابيع من التوتّر.. كاليدونيا الجديدة تصوّت بقوة في "تشريعية" فرنسا (صور)

بدأ مواطنو إقليم كاليدونيا الجديدة، الخاضع للحكم الفرنسي، التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة، مع إقبال لافت على مكاتب الاقتراع.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات إنّ معدل المشاركة عند الظهر بالتوقيت المحلي قُدّر بـ 32.39%، مقارنة بـ 13.06% في التوقيت نفسه من انتخابات العام 2022، و15.76% في تشريعية العام 2017.

ولا يزال التوتر يخيم على الأرخبيل الذي لا يخضع لحظر التجول، منذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة منتصف مايو الماضي، على خلفية تعديل دستوري يمسّ القاعدة الانتخابية ويحجّم دور السكان الأصليين للإقليم الواقع في المحيط الهادئ.