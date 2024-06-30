بعد أسابيع من التوتّر.. كاليدونيا الجديدة تصوّت بقوة في "تشريعية" فرنسا (صور)
بدأ مواطنو إقليم كاليدونيا الجديدة، الخاضع للحكم الفرنسي، التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة، مع إقبال لافت على مكاتب الاقتراع.
وقالت المفوضية العليا للانتخابات إنّ معدل المشاركة عند الظهر بالتوقيت المحلي قُدّر بـ 32.39%، مقارنة بـ 13.06% في التوقيت نفسه من انتخابات العام 2022، و15.76% في تشريعية العام 2017.
ولا يزال التوتر يخيم على الأرخبيل الذي لا يخضع لحظر التجول، منذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة منتصف مايو الماضي، على خلفية تعديل دستوري يمسّ القاعدة الانتخابية ويحجّم دور السكان الأصليين للإقليم الواقع في المحيط الهادئ.
ووفقًا للأرقام التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات في بيان لها؛ فقد ارتفعت نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية الفرنسية بشكل حاد ظهر الأحد.
وأضاف البيان الصحفي أن "التصويت يجري بأغلبية ساحقة دون وقوع حوادث وبطريقة آمنة"، في حين لا تزال التوترات مرتفعة في الأرخبيل بعد أعمال الشغب الناجمة عن الإصلاح الانتخابي الذي رفضه الانفصاليون، بينما لا تزال كاليدونيا الجديدة خاضعة لحظر التجول.
ودُعي نحو 000 229 من مواطني كاليدونيا الجديدة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب النائبين من الإقليم الفرنسي في جنوب المحيط الهادئ، وتوقعت السلطات مشاركة أعلى بكثير مما كانت عليه في الانتخابات الأوروبية، التي أسفرت عن امتناع 86.5% عن التصويت.
ومنذ الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي ومع فتح مراكز الاقتراع، تشكلت طوابير طويلة في مراكز الاقتراع المختلفة في نوميا، كما أشار صحفي من وكالة "فرانس برس"، وجرى الاقتراع دون وقوع حوادث في عاصمة البلاد، وستغلق صناديق الاقتراع في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.
ووفقًا للمفوضية العليا، فإن الحادث الوحيد الملحوظ يتعلق ببلدة هويلو، الواقعة على الساحل الشرقي للأرخبيل، إذ "يُمنع مثيرو الشغب الوصول إلى مبنى البلدية، ما يمنع فتح مراكز الاقتراع المختلفة وبالتالي إجراء الانتخابات".