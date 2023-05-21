إسرائيل تلغي قرارا من 2005 بإخلاء مستوطنة شمال الضفة الغربية

وكان وزير الجيش الإسرائيلي "يوآف غالانت"، وقع الخميس على قرار يتيح للمستوطنين إعادة احتلال مستوطنة "حومش"، بعد أسابيع من مصادقة الكنيست على إلغاء قانون الانسحاب من أربع مستوطنات في المنطقة.

وصادق الكنيست، في 21 آذار/مارس الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على ما يعرف بقانون الانفصال الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أخليت عام 2005.

ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حومش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005 ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة، التي أقرها رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها "شارون".