إسرائيل تلغي قرارا من 2005 بإخلاء مستوطنة شمال الضفة الغربية
قررت السلطات الإسرائيلية السماح رسميا للمستوطنين بالبقاء والعودة إلى مستوطنة "حومش"، شمالي الضفة الغربية، التي أخلاها الجيش عام 2005، ضمن خطة الانسحاب من غزة وبعض المستوطنات.
وذكرت صحيفة "يسرائيل اليوم" أن "قائد المنطقة الوسطى" في الجيش الإسرائيلي "يهودا فوكس"، وقع قرارا يسمح للمستوطنين بالبقاء والعودة إلى مستوطنة "حومش"، وأنه يمكن للمستوطنين العودة إلى "حومش" في إطار إلغاء قانون الانفصال.
وكان وزير الجيش الإسرائيلي "يوآف غالانت"، وقع الخميس على قرار يتيح للمستوطنين إعادة احتلال مستوطنة "حومش"، بعد أسابيع من مصادقة الكنيست على إلغاء قانون الانسحاب من أربع مستوطنات في المنطقة.
وصادق الكنيست، في 21 آذار/مارس الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على ما يعرف بقانون الانفصال الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أخليت عام 2005.
ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حومش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005 ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة، التي أقرها رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها "شارون".