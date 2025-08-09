مستشار خامنئي: نرفض "ممر القوقاز" الذي يدعمه ترامب

قال مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، السبت، إن بلاده لن تُوافق على مشروع إنشاء ممر في القوقاز، يدعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويربط أذربيجان بجيبها في أرمينيا.

وذكر علي أكبر ولايتي لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء "إن تنفيذ هذه المؤامرة من شأنه أن يُعرّض أمن جنوب القوقاز للخطر".

وأضاف: "أكدت إيران أنها، سواء بالتنسيق مع روسيا أم من دونها، ستعمل على ضمان استقرار المنطقة".

أخبار ذات علاقة إيران تكشف موقفها من الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان

وتابع: "نحن نعتقد أيضًا أن روسيا تُعارض هذا الممر من منطلق استراتيجي".

وأمس الجمعة، وقّعت كل من أذربيجان وأرمينيا في البيت الأبيض اتفاق سلام، وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حضر مراسم التوقيع بأنه "تاريخي".

وخلال لقائه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، قال ترامب: "سنرفع الحظر عن التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وأذربيجان".

وأضاف ترامب: "لا أعتقد أن أذربيجان أو أرمينيا ستتراجعان عن الالتزام باتفاق السلام الذي وقعناه اليوم في البيت الأبيض".

وقال رئيس الوزراء الأرميني إن البيان المشترك الموقع مع أذربيجان يُعد "نقطة تحول مهمة لكتابة تاريخ جديد بين البلدين".

وأعلن الزعيمان الأذربيجاني والأرميني أنهما يدعمان ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي قالت للصحفيين إن ترامب سيوقع اتفاقات منفصلة مع أرمينيا وأذربيجان بشأن الطاقة، والتكنولوجيا، والتعاون الاقتصادي، وأمن الحدود، والبنية التحتية، والتجارة.