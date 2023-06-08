11 قتيلًا بانفجار خلال جنازة مسؤول أفغاني

قتل 11 شخصًا على الأقل؛ جراء انفجار وقع، اليوم الخميس، داخل مسجد شمال أفغانستان، وذلك خلال جنازة نائب حاكم إقليم من حركة طالبان، قُتل خلال هجوم وقع يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الداخلية، التي تديرها حركة طالبان، إن أكثر من 30 شخصًا أصيبوا أيضًا في الانفجار، الذي وقع في إقليم بدخشان بأقصى شمال أفغانستان التي لديها حدود مشتركة مع الصين وطاجيكستان.

وتبنى تنظيم داعش انفجارًا بسيارة ملغومة، يوم الثلاثاء؛ ما أسفر عن مقتل نائب حاكم إقليم بدخشان.

وتشن حكومة طالبان، مداهمات تستهدف أعضاء تنظيم داعش، وذلك بعدما أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات كبيرة في مراكز حضرية.