اعتقال منافس جمهوري لترامب بتهم ضريبية
اعتقلت الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية، منافسا انتخابيا جمهوريا للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتهم تتعلق بالضرائب الفيدرالية، حسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل".
وقالت الصحيفة إن المرشح الجمهوري أنتوني كاسترو، كان قدم أكثر من عشرين طعنا في أهلية الرئيس السابق ترامب للترشح، لكن المحكمة رفضت طعونه، ووجهت له في نفس الوقت تهمًا تتعلق بفساد ضريبي.
واتهم جون أنتوني كاسترو في الأسبوع الماضي بـ 33 تهمة تتعلق بالمساعدة في إعداد إقرارات ضريبية زائفة، حيث كان يدير مشروعا ضريبيا افتراضيا زوّد العملاء بإقرارات ضريبية تتجاوز ما كانوا مدينين به فعلًا.
وقال المدعون العامون في وثائق المحكمة "إن كاسترو وعد دافعي الضرائب برد مبلغ أعلى بكثير مما يمكن أن يتلقوه من معدين آخرين، وعرض عليهم في مناسبات عديدة أن يقسموا المبلغ الإضافي المسترد".
ومن أجل تحقيق هذه المبالغ الأكبر من المبالغ المستردة، أصدر كاسترو "استقطاعات زائفة، لم تكن قائمة في الواقع، وقُدمت دون علم دافعي الضرائب"، قبل أن يتم القبض عليه بواسطة ضابط شرطة متخفٍ خلف شخصية زبون.
وقال المدعون العامون إن استمارات الضرائب التي قدمها كاسترو بعد ذلك بالنيابة عن الضابط المتخفي كانت بقيمة 30 ألف دولار على شكل اقتطاعات مطالَب بها عن طريق الاحتيال.
وكان كاسترو، قدم طعونًا في ترشيح ترامب في 27 ولاية، مدعيًا أن تورط ترامب في أعمال الشغب في يناير/كانون الثاني السادس ينتهك التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة الأمريكية.
ووجه إليه الاتهام في نفس اليوم الذي رُفضت فيه طعونه.
وأنكر كاسترو التهم الموجهة له، وقال إن القضية لها دوافع سياسية، وأكد أن شركته سوّت مسألة إقرار الضرائب مع مصلحة الضرائب في عام 2021، مدعيا أن بعض العملاء يسيئون تفسير قانون الضرائب، كما أشار إلى أن الشركة دفعت حوالي 700 ألف دولار في عام 2021 لتسوية التناقضات.
وقال: "لا يهمني لو وضعوني تحت المراقبة. ستبدأ المحاكمة وسأقنع جميع المحلفين بأنني بريء بنسبة 100% وأن هذا انتقام سياسي".
وادعى كاسترو أن الادعاء له علاقة بطعنه في التعديل الرابع عشر ضد ترامب بسبب توقيت لائحة الاتهام.