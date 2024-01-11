اعتقال منافس جمهوري لترامب بتهم ضريبية

اعتقلت الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية، منافسا انتخابيا جمهوريا للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتهم تتعلق بالضرائب الفيدرالية، حسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل".

وقالت الصحيفة إن المرشح الجمهوري أنتوني كاسترو، كان قدم أكثر من عشرين طعنا في أهلية الرئيس السابق ترامب للترشح، لكن المحكمة رفضت طعونه، ووجهت له في نفس الوقت تهمًا تتعلق بفساد ضريبي.

واتهم جون أنتوني كاسترو في الأسبوع الماضي بـ 33 تهمة تتعلق بالمساعدة في إعداد إقرارات ضريبية زائفة، حيث كان يدير مشروعا ضريبيا افتراضيا زوّد العملاء بإقرارات ضريبية تتجاوز ما كانوا مدينين به فعلًا.

وقال المدعون العامون في وثائق المحكمة "إن كاسترو وعد دافعي الضرائب برد مبلغ أعلى بكثير مما يمكن أن يتلقوه من معدين آخرين، وعرض عليهم في مناسبات عديدة أن يقسموا المبلغ الإضافي المسترد".