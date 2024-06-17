لهذا السبب.. المالديف تعلق قرار حظر دخول الإسرائيليين إلى أراضيها

أعلنت جزر المالديف، الأحد، تعليق قرار سابق كانت قد اتخذته احتجاجا على الحرب في غزة، يقضي بحظر دخول حملة جوازات السفر الإسرائيلية إلى أراضيها، بعدما اكتشفت أن القرار قد يضر بالفلسطينيين من حملة الجوازات الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن المدعي العام أحمد أوشام، خلال مؤتمر صحفي، قوله إن "الحظر الكامل على جوازات السفر الإسرائيلية يستلزم مزيدا من التدقيق"، لافتا إلى أنه "في الوقت الذي يبقى فيه موقف الحكومة ثابت، هناك قضايا مهمة يجب معالجتها".

ولفت أوشام إلى أن "عدد كبير من الفلسطينيين يحملون جوازات سفر إسرائيلية، ماذا يحدث إذا فرضنا حظرا كاملا، القضية تحتاج لمزيد من الدراسة المتأنية".