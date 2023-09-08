لافروف: إستراتيجية أمريكا بمنطقة المحيطين تُعرقل الصين وتعزل روسيا

وأكد بأنّ "الولايات المتحدة وحلفاءها يُحاولون الدّفاع عن مصالحهم في المنطقة عبر ما يُسمّى إستراتيجيّة المحيطين الهندي والهادئ، مبينًا بأنه "من الواضح أنّ هدفهم هو عرقلة الصين وعزل روسيا في المنطقة".

يذكر بأن بنغلادش تبني أول محطّة للطاقة النوويّة بمساعدة روسيّة، وهو مشروع تبلغ كلفته نحو 13 مليار دولار يُموّل 90 بالمئة منه بقرض من موسكو.

لكنّ المشروع وتمويله يشهدان عرقلة بسبب العقوبات الغربيّة المفروضة على روسيا على خلفية الحرب التي بدأتها على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.