لافروف: إستراتيجية أمريكا بمنطقة المحيطين تُعرقل الصين وتعزل روسيا
عبّر وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف عن رفضه لإستراتيجيّة الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مبينًا بأنها "تُعرقل الصين وتعزل روسيا".
وأشاد لافروف خلال لقاء مع نظيره البنغلادشي "إيه. كيه. عبد المؤمن" الخميس، بموقف دكا رغم تعرضها لانتقادات في مجال حقوق الإنسان.
وقال لافروف "رغم الضغط الذي تُمارسه الولايات المتحدة وحلفاؤها على بنغلادش، فإنّ أصدقاءنا البنغلادشيّين يسترشدون، في سياستهم الخارجيّة، بمصالحهم الوطنيّة حصرًا".
وأكد بأنّ "الولايات المتحدة وحلفاءها يُحاولون الدّفاع عن مصالحهم في المنطقة عبر ما يُسمّى إستراتيجيّة المحيطين الهندي والهادئ، مبينًا بأنه "من الواضح أنّ هدفهم هو عرقلة الصين وعزل روسيا في المنطقة".
يذكر بأن بنغلادش تبني أول محطّة للطاقة النوويّة بمساعدة روسيّة، وهو مشروع تبلغ كلفته نحو 13 مليار دولار يُموّل 90 بالمئة منه بقرض من موسكو.
لكنّ المشروع وتمويله يشهدان عرقلة بسبب العقوبات الغربيّة المفروضة على روسيا على خلفية الحرب التي بدأتها على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.