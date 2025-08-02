على وقع التهديد النووي.. ترامب يكشف خبايا مكالماته مع بوتين

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعضاً من تفاصيل وخبايا مكالماته الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الفترة الماضية بشأن إنهاء الحرب على أوكرانيا.

جاء ذلك في الوقت الذي بدأت تتطاير في أفق العلاقة بين البلدين شرارة حرب نووية، بعد تهديدات متبادلة بين رئيس مجلس الأمن الروسي الرئيس السابق ديميتري ميدفيديف والرئيس ترامب، والتي حرك على إثرها الأخير غواصتين نوويتين في منطقة قرب روسيا.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "نيوز ماكس" الأمريكية: "أجريت محادثات مع بوتين وكان من الممكن أن ننهي الحرب وفجأة تبدأ القنابل في التطاير. خلال محادثاتي مع بوتين ظننت أننا نجحنا في 3 مرات مختلفة من أجل إنهاء الحرب".

وأضاف ترامب: "بوتين كان صعب المراس وأجرينا العديد من المحادثات الجيدة. حققت توافقاً معه بشكل جيد للغاية وأرغب في إخماد هذه النار في أوكرانيا. وسنفرض عقوبات على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب".

ولم يستبعد ترامب عقد لقاء مع بوتين، قبل انتهاء المهلة المحددة بعشرة أيام للتوصل إلى تسوية بشأن الحرب في أوكرانيا، وقال عن ذلك للصحفيين في البيت الأبيض: "حسنا، سنرى. سيكون لدينا بعض الاجتماعات. وسنرى ما سيحدث لاحقا".

وكان ترامب أعلن، الثلاثاء الماضي، عن بدء "العد التنازلي" لمهلة مدتها عشرة أيام لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ملوحا بفرض رسوم جمركية على الواردات في حال فشل التوصل إلى اتفاق.