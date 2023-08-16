وكالة: بريطانيا تعتزم إرسال مقاتلين أوكرانيين إلى أفريقيا لتقويض الوجود الروسي

نقلت وكالة "ريا نوفستي" الروسية للأنباء عن مصادر عسكرية ودبلوماسية قولها إن المخابرات البريطانية تتعاون مع أوكرانيا، لإعداد مجموعة تتألف من 100 مسلح أوكراني لإرسالهم إلى أفريقيا بداية من السودان.

يأتي ذلك بحسب الوكالة، بهدف تقويض التعاون القائم بين روسيا والدول الأفريقية على حد قولها.

وقال مصدر للوكالة الروسية إنه "بناء على طلب من لندن، أصدر نظام كييف في تموز/يوليو العام الجاري تعليمات للاستخبارت الأوكرانية لمساعدة مندوبين عن المخابرات البريطانية في اختيار 100 مسلح من التشكيلات الأوكرانية، من ذوي الخبرة القتالية".

وقالت مصادر إن "الهدف الرئيسي لهذه المجموعة هو تقويض التعاون القائم بين روسيا والدول الأفريقية، واستهداف قادة الدول الأفريقية المتعاونين مع روسيا، فضلا عن تنفيذ عمليات تخريبية تستهدف منشآت البنية التحتية في الدول الأفريقية".

وأوضحت المصادر أن المجموعة المسلحة الأوكرانية "ستتوجه إلى أفريقيا على متن سفينة مستأجرة من ميناء إسماعيل الأوكراني، وستصل إلى مدينة أم درمان السودانية خلال النصف الثاني من شهر آب/أغسطس الجاري".

وأكدت المصادر أن "الضابط برتبة مقدم في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، فيتالي براشوك، هو من سيقود المجموعة المسلحة الأوكرانية".

وأوضحت أن براشوك لديه خبرة في "عمليات القتل الناجحة، وسبق أن شارك في عمليات للمخابرات البريطانية في دولة زيمبابوي".

وبحسب الوكالة الروسية فإن "براشوك شارك في العمليات العسكرية الأوكرانية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك في الفترة من 2014 و2016، بصفته قائدا لمجموعة استطلاع، وفي عام 2015 انضم للخدمة في المركز البحري الثالث والسبعين، وبحلول عام 2017، انتقل للخدمة في جهاز الاستخبارات العسكرية".