إسرائيل تطلق القمر الصناعي "أوفيك 19" للمراقبة العسكرية

ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن إسرائيل أطلقت، الثلاثاء، أحدث أقمارها الصناعية للتجسس إلى الفضاء من موقع لم يكشف عنه.

وبنت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية التي تديرها الدولة القمر الصناعي (أوفيك 19).

وقالت الوزارة في بيان "أوفيك 19 هو قمر صناعي متقدم للغاية للمراقبة مزود برادار الفتحة الاصطناعية وله قدرات محسنة. وعند دخول القمر الصناعي إلى مدار الأرض، سيخضع لسلسلة من الاختبارات المخصصة لتقييم سلامته وأدائه".

وتطلق إسرائيل أقمار (أوفيك) منذ 1988 بهدف المراقبة وجمع معلومات المخابرات لصالح الجيش الإسرائيلي.