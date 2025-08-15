الخارجية الفلسطينية: ندين إرهاب المستوطنين المتواصل ونعتبره نتيجة لتحريض الحكومة الإسرائيلية

الكرملين: نتوقع نتائج مثمرة من قمة ألاسكا

المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوفالمصدر: رويترز
15 أغسطس 2025، 3:47 م

توقع المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، "إحراز نتائج" خلال المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا اليوم الجمعة.

 وبحسب "رويترز"، ذكر بيسكوف أن قمة بوتين وترامب يتوقع أن تستمر لمدة 6-7 ساعات، مشيرا إلى أن الزعيمين سيجتمعان بحضور مساعدين.

وأضاف: "يتعين تحقيق نتائج في محادثات ألاسكا حتى نعقد اجتماعا ثلاثيا (يضم أوكرانيا) في وقت لاحق".

وبحسب "سبوتنيك"، قال بيسكوف ردا على سؤال حول كيفية انتهاء الاجتماع من وجهة نظر الجانب الروسي بالقول: "بشكل مثمر".

وأكد أن قضية التسوية الأوكرانية ستكون في رأس جدول أعمال المحادثات.

 وأشار بيسكوف إلى أنه "من المقرر أن تهبط طائرة الرئيس (بوتين)، في تمام الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، وسيلتقيه الرئيس ترامب على متن الطائرة". وقال: "نسير وفقا للطريقة التي تم الاتفاق عليها سابقا".

