لمنعهم من مناصب "حساسة".. مزدوجو الجنسية قلقون من اليمين الفرنسي المتطرف

أثار اقتراح جديد تقدم به حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف لمنع المواطنين الفرنسيين مزدوجي الجنسية من شغل مناصب عامة "حساسة"، قلقًا بالغًا داخل الخدمة المدنية العليا في فرنسا.

وقالت صحيفة "لوموند" إن هذه الخطوة، التي دافع عنها التجمع الوطني بشدة خلال الفترة السابقة للانتخابات التشريعية لا تزال غامضة في تعريفها لمفهوم من يشكل دورًا "إستراتيجيًا"، ما أثار قلق المسؤولين والدبلوماسيين.

انتقادات

وانتقد سيد رويس، ملحق التعاون الفرنسي الجزائري، علنًا، ​​موقف الحزب اليميني المتطرف، واصفًا إياه بأنه هجوم "مرعب" على ولاء ومساهمات مزدوجي الجنسية.

وأعرب رويس، الذي هاجر إلى فرنسا العام 1983، عن استيائه من السياسة المقترحة، معتبرًا تراثه المزدوج بمنزلة رصيد وليس عائقًا.

وعلى الرغم من كونه موظفًا متعاقدًا في وزارة الخارجية وليس موظفًا حكوميًا دائمًا، اختار رويس التحدث علنًا، ما يخاطر بعقوبات محتملة، وفق تقرير الصحيفة.

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقتراح حزب التجمع الوطني ووصفه بأنه "سيئ السمعة ومثير للسخرية".

كما أن مارين لوبان، زعيمة الحزب، اضطرت إلى توبيخ أحد أعضاء التجمع الوطني بسبب مهاجمته الجنسية المزدوجة لوزيرة التعليم السابقة نجاة فالو بلقاسم.

بارديلا يبرّر

فيما سعى مرشح الحزب لمنصب رئيس الوزراء، جوردان بارديلا، إلى تبرير هذه الخطوة من خلال إثارة مخاوف تتعلق بالأمن القومي، متسائلاً عما إذا كان ينبغي أن يكون فرنسي روسي مسؤولاً عن محطة نووية وسط الصراع الأوكراني، وفق تعبيره.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الحجة لم تطمئن الموظفين ذوي الجنسية المزدوجة، الذين يرون فيها صدى لانتماءات الجبهة الوطنية السابقة لروسيا.