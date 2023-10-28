بعد تصريحاته بشأن غزة.. بايدن يفقد ناخبيه المسلمين

تقول الصحيفة، إن طاقم الرئيس في البيت الأبيض، هرع، لتنظيم لقاءات مع عدد من الشخصيات العربية والمسلمة المؤثرة في الولايات المتحدة، محاولين تغيير الصورة، وللحد من الأضرار.

وتوّجت هذه اللقاءات، الخميس الماضي، بتنظيم لقاء للرئيس بايدن مع 5 شخصيات مسلمة اختارها البيت الأبيض في محاولة لتخفيف حدة تصريحاته الأخيرة، واسترجاع جسور الثقة مع الناخبين العرب والمسلمين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحزب الديمقراطي خسر 20 عامًا من حسن النية مع المسلمين والعرب خلال أسبوعين فقط، وخسر جيلاً كاملاً نشأ في التحالف التقدمي؛ وربما إلى الأبد.

وتابعت الصحيفة بأنه على الرغم من التعليقات المتعددة التي أدلى بها بايدن عن ضرورة قيام جميع الأطراف بحماية المدنيين الأبرياء، وضرورة بذل مزيد من الجهود للمساعدة في تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلا أن بعض الزعماء المسلمين والعرب يقولون إن هذه الكلمات لم تعد كافية.

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست"