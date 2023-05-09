التطرف اليميني.. أزمة تهدد الشرطة الأمريكية

ووفق التقرير، لفت رد سكارليت الجذاب الانتباه بين المحللين والنقاد الذين يتتبعون انتشار أيديولوجيات اليمين المتطرف، حيث إنه من النادر أن يتصرف قادة إنفاذ القانون بشكل حاسم عندما يتم الكشف عن المتطرفين في صفوفهم، وذلك مع ركود القضايا عادة بسبب ردع نقابات الشرطة، أو مقاومة أن يُنظر إليها على أنها رضوخ للنشاط المناهض للشرطة.

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقريرها، إنه من الصعب قياس انتشار المعتقدات اليمينية المتطرفة بين أكثر من 650 ألفا من ضباط الشرطة وضباط الدوريات التابعين لمكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت أن الأزمة تثير قلقًا متزايدًا، مع وجود عشرات الأمثلة البارزة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قضية نيكولز وضباط إنفاذ قانون سابقون متهمون بالمشاركة في الهجوم على "مبنى الكابيتول" (مقر الكونغرس الأمريكي) في 6 يناير 2021.

وبعد أيام من الكشف عن قضية نيكولز – الذي عمل كضابط دورية لما يقرب من 18 عامًا في الغرب والجنوب الغربي من المدينة - واجه سكارليت حشدًا صغيرًا من سكان سبرينغفيلد الذين حضروا منتدى مجتمعيا؛ لاستجوابه حول فشل قسم الشرطة لفترة طويلة في اكتشاف التطرف الذي كان يجتاح شوارعهم منذ العام 2004.