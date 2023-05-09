التطرف اليميني.. أزمة تهدد الشرطة الأمريكية
أفاد تقرير أمريكي بأن التطرف اليميني داخل صفوف قوات الأمن ومحاربته أصبح أزمة مؤرقة تهدد جهاز الشرطة في البلاد فيما يتعلق بإجراءات تطبيق القانون.
واستشهد التقرير، الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، بواقعة حدثت العام الماضي في ولاية إلينوي، عندما تم الكشف عن شرطي يروج لـ"النازيين الجدد".
وكان قائد شرطة سبرينغفيلد، كين سكارليت، قد أوقف ضابطًا يدعى آرون بول نيكولز عن العمل في أبريل من العام الماضي، وذلك بعدما نشر ناشطون مجهولون تقريرًا على الإنترنت يكشف النقاب عن الضابط باعتباره "متعصبًا للبيض، وأنه كان وراء عشرات الآلاف من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تغمرها الكراهية".
ووفق التقرير، لفت رد سكارليت الجذاب الانتباه بين المحللين والنقاد الذين يتتبعون انتشار أيديولوجيات اليمين المتطرف، حيث إنه من النادر أن يتصرف قادة إنفاذ القانون بشكل حاسم عندما يتم الكشف عن المتطرفين في صفوفهم، وذلك مع ركود القضايا عادة بسبب ردع نقابات الشرطة، أو مقاومة أن يُنظر إليها على أنها رضوخ للنشاط المناهض للشرطة.
وقالت الصحيفة الأمريكية في تقريرها، إنه من الصعب قياس انتشار المعتقدات اليمينية المتطرفة بين أكثر من 650 ألفا من ضباط الشرطة وضباط الدوريات التابعين لمكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت أن الأزمة تثير قلقًا متزايدًا، مع وجود عشرات الأمثلة البارزة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قضية نيكولز وضباط إنفاذ قانون سابقون متهمون بالمشاركة في الهجوم على "مبنى الكابيتول" (مقر الكونغرس الأمريكي) في 6 يناير 2021.
وبعد أيام من الكشف عن قضية نيكولز – الذي عمل كضابط دورية لما يقرب من 18 عامًا في الغرب والجنوب الغربي من المدينة - واجه سكارليت حشدًا صغيرًا من سكان سبرينغفيلد الذين حضروا منتدى مجتمعيا؛ لاستجوابه حول فشل قسم الشرطة لفترة طويلة في اكتشاف التطرف الذي كان يجتاح شوارعهم منذ العام 2004.
وألقى مسؤولو المدينة اللوم على نقابة الشرطة لمعارضتها فرض عواقب أكثر صرامة وتسهيل تطبيق مساءلة رجال الأمن.
كما طالب أكثر من 36 مشرعًا من ولاية إلينوي قسم شرطة سبرينغفيلد بالتصدي الكامل لـ"المزاعم المقلقة المتعلقة بنشاط الكراهية" من قبل الضابط.
ولم يكن التطرف والعنصرية مقتصرين فقط على المواطنين العاديين، بل إنهما طالا أيضًا العلاقات بين الضباط أنفسهم.
وصرح سكارليت لصحيفة "واشنطن بوست" بأن التداعيات كانت مدمرة على المستوى الداخلي، حيث تحدث 30 ضابطًا أسود في سبرينغفيلد - حوالي 11% من القوة – عن ممارسات عنصرية ضدهم من قبل زملائهم البيض.
وقالت الصحيفة، إن الخيارات لفرض عواقب أكثر صرامة كانت محدودة، موضحة أنه لا يمكن اتهام نيكولز بارتكاب جريمة "نظرًا لأن خطاب الكراهية محمي دستوريًا".
وأضافت: "لا يزال يُسمح لنيكولز قانونًا بامتلاك الأسلحة، وهي فكرة تقشعر لها الأبدان من قبل النشطاء الذين يخشون أن يكون الضابط بات أكثر غضبًا الآن بعد أن تم الكشف عنه".