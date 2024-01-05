الهند توفر حراسة أمنية لسفن الشحن في البحر الأحمر

قال مصدر حكومي هندي، اليوم الجمعة، إن وزارة الدفاع توفر حراسات لسفن الشحن الهندية في أعالي البحار في البحر الأحمر مع استمرار تدهور الوضع الأمني هناك.

وأضاف المصدر الذي اشترط عدم نشر اسمه، أن سفن الشحن قد تواجه تأخيراً لمدة 14 يوماً في عمليات التسليم بسبب سلوكها طريقاً بحرياً أطول حول أفريقيا؛ مما يتسبب أيضاً في زيادة كلفة النقل والتأمين.

وقال المصدر: "ارتفعت كلفة الشحن والتأمين بسبب اضطرار السفن إلى تجنب المنطقة وسلوك طريق أطول".

وتتجنب السفن البحر الأحمر بعد أن كثفت جماعة الحوثي هجماتها، التي قالت إنها رد على الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.