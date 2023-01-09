تقارير عن خلافات داخل الفاتيكان تستهدف الإطاحة بالبابا فرانسيس

وكانت شبكة "فوكس نيوز الأمريكية نشرت، يوم أمس الأول السبت، تفاصيل من الخلافات بين البابا فرانسيس ومعارضيه الذين يصفونه أحيانًا بالشيوعية، تضمّنها كتاب صدرت منه نسخ متقدمة بعد ساعات من جنازة البابا السابق بنديكتوس السادس عشر، وفيه تفاصيل ما وُصف بأنه سنوات من التوتر في الفاتيكان، بين البابا ومعارضيه.

وفاة بنديكتوس فتحت المواجهة

وتقول "تيليغراف" إن الجولة الأخيرة الحاسمة من الحملة ضد البابا الأرجنتيني المولد، انطلقت بعد أيام فقط من وفاة سلفه بنديكتوس السادس عشر.

وأشار التقرير إلى أنه رغم إعلان البابا فرانسيس سابقًا أنه سيستقيل إذا تدهورت صحته، فقد كان من المستبعد جدًا أن يقرر التنحي في وجود سلفه البابا بنديكت على قيد الحياة؛ وذلك لتجنب وجود ثلاثة باباوات يعيشون في الفاتيكان، وهو وضع لم يسبق له مثيل وكان من شأنه أن يحرج الكنيسة الكاثوليكية.