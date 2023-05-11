مكاسب أوكرانية قرب باخموت هي الأولى منذ مارس

ولم تفز القوات الأوكرانية بأي أرض في القتال على باخموت منذ أن طردت القوات الروسية من طريق وصول رئيسي قبل شهرين، وليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان بإمكانها السيطرة على المناطق التي استولت عليها هذا الأسبوع أو أنها كانت نقطة تحول.

من جانبه، قال معهد دراسات الحرب ومقره واشنطن، يوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية نفذت هجمات مضادة ناجحة ومحدودة غرب وجنوب غرب باخموت، مما قد يحرز تقدمًا هامشيًا.

وقد استند المعهد في تحليله إلى لقطات تم تحديدها جغرافيًا من 9 و 10 مايو، بحسب تقرير لواشنطن بوست.