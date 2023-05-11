مكاسب أوكرانية قرب باخموت هي الأولى منذ مارس
قال قادة عسكريون من الجانبين إن القوات الأوكرانية اخترقت المواقع الروسية خارج مدينة باخموت الشرقية المحاصرة وأجبرت الوحدات الروسية على التراجع من موقع رئيسي بالقرب من قناة، في أول مكاسب لقوات كييف منذ مارس / آذار.
لم يكن التقدم كبيرًا - حوالي ثلاثة أميال مربعة، جنوب غرب المدينة، في منطقة من الحقول والوديان وغابات الأشجار - ولكن تم الاعتراف به يوم الثلاثاء من قبل زعيم فاغنر، يفغيني بريغوجين، ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على التقارير، بحسب تقرير لنيويورك تايمز.
ولم تفز القوات الأوكرانية بأي أرض في القتال على باخموت منذ أن طردت القوات الروسية من طريق وصول رئيسي قبل شهرين، وليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان بإمكانها السيطرة على المناطق التي استولت عليها هذا الأسبوع أو أنها كانت نقطة تحول.
من جانبه، قال معهد دراسات الحرب ومقره واشنطن، يوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية نفذت هجمات مضادة ناجحة ومحدودة غرب وجنوب غرب باخموت، مما قد يحرز تقدمًا هامشيًا.
وقد استند المعهد في تحليله إلى لقطات تم تحديدها جغرافيًا من 9 و 10 مايو، بحسب تقرير لواشنطن بوست.
وقال قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، في بيان يوم الأربعاء، إن "العدو ما زال غير قادر على أسر باخموت". وفي الوقت نفسه، زعم لواء هجوم أوكراني على تليغرام، أن لواء البندقية الآلية المنفصلة رقم 72 الروسي قد فر من المدينة.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام البوسنية يوم الأربعاء، إن القتال العنيف مستمر في باخموت.
من جانبه قال زعيم جماعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، يوم الأربعاء على تليغرام، إن رجاله يواصلون هجومهم في باخموت، مضيفًا أن فاغنر تنتظر المزيد من الذخيرة والأسلحة.