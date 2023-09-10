بايدن يصل فيتنام لتعزيز العلاقات الثنائية في مواجهة الصين‎

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد، إلى فيتنام ساعيًا إلى بلوغ عتبة جديدة في العلاقات بين البلدين على خلفية المنافسة المتنامية مع الصين.

وسيلتقي بايدن الذي نزل من الطائرة الرئاسية حوالي الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي (09,00 بتوقيت غرينتش)، في هانوي زعيم الحزب الشيوعي الحاكم نغوين فو ترونغ.

ومن المقرر التوقيع على "شراكة إستراتيجية واسعة"، وحتى الآن، لم تختبر فيتنام مثل هذه الشراكة التي تمثل أعلى درجة من التقارب الدبلوماسي تقيمها هانوي، إلا مع روسيا والهند وكوريا الجنوبية والصين.

وإذ تحرص هانوي على عدم الانحياز إلى واشنطن أو بكين، إلا أنها تشارك الولايات المتحدة مخاوفها بشأن مطالبات بكين في بحر الصين الجنوبي، ما يشكل مصدرًا شبه دائم للتوتر في المنطقة.

وعشية زيارة بايدن، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن فيتنام كانت تتفاوض سرًا على صفقة أسلحة جديدة مع روسيا على الرغم من العقوبات الدولية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن وثيقة لوزارة المالية الفيتنامية، أنه من المرجح تمويل هذا الاتفاق من خلال مشروع نفطي مشترك بين روسيا وفيتنام يقع في سيبيريا.

وتربط الولايات المتحدة وفيتنام، وهي مركز صناعي، علاقات تجارية وثيقة بشكل متزايد. وتعتبر واشنطن هانوي شريكًا مهمًا وتسعى إلى إنشاء قنوات صناعية عالمية أقل اعتمادًا على الصين.