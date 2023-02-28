تحطم طائرة مسيَّرة بالقرب من موسكو

وتقع قرية غوباستوفو على مسافة نحو 100 كيلومتر جنوب شرق موسكو، وبالقرب من محطة غاز تابعة لشركة "غازبروم".

وأفادت وزارة الطاقة الروسية لوكالة "ريا نوفوستي" بأن "سقوط المسيرة لم يتسبب في حالة طوارئ، وأن شبكة توزيع الغاز تعمل بشكل طبيعي".

وفي وقت سابق، أكّدت وزارة الدفاع الروسية أنه "تم إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين خلال الليل كانتا تستهدفان بنى تحتية مدنية في جنوب البلاد".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "حاول نظام كييف مهاجمة مواقع بنى تحتية مدنية في منطقة كراسنودار وجمهورية أديغيا بمسيَّرتين".

وأضافت الوزارة أنه "تم تحييد المسيّرتين" من دون إحداث أي ضرر.