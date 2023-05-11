إصابة 16 إسرائيليا نتيجة سقوط صواريخ من غزة على عسقلان
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأنه تم تسجيل 16 إصابة في مدينة عسقلان بعد تعرضها لدفعة من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع جهود مصرية ودولية للتهدئة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن "صاروخاً فلسطينياً سقط في ساحة منزل بمدينة عسقلان، وأدى إلى تدمير كبير فيه"، مشيرة إلى أن الفصائل المسلحة بغزة كثفت في الساعة الأخيرة إطلاق الصواريخ.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها قناة "كان" العبرية الدمار الذي حل بالمنزل الإسرائيلي في مدينة عسقلان جراء القصف المكثف من قطاع غزة، مما تسبب بأضرار كبيرة.
وفي السياق، قال مستشفى برزيلاي الإسرائيلي إنه "تعامل مع 16 إصابة في صفوف الإسرائيليين جراء إطلاق الفصائل الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة".
بدورها، نقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنه لا يوجد في الوقت الحالي اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في غزة، مرجحاً أن يتم التوصل لاتفاق خلال الساعات المقبلة.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن "المحادثات تُجرى من أجل التوصل لاتفاق بين إسرائيل والجهاد الإسلامي، وأن هناك احتمالا معقولا بأن يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الجانبين خلال ساعات"، حسب قوله.
يذكر أن إسرائيل أطلقت، فجر الثلاثاء، عملية عسكرية جديدة ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة أسمتها "السهم الواقي"، اغتالت خلالها ثلاثة من قيادات الحركة العسكريين، في حين ردت الجهاد بعد أكثر من 24 ساعة بإطلاق مئات الصواريخ تجاه المدن الإسرائيلية.