إصابة 16 إسرائيليا نتيجة سقوط صواريخ من غزة على عسقلان

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأنه تم تسجيل 16 إصابة في مدينة عسقلان بعد تعرضها لدفعة من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع جهود مصرية ودولية للتهدئة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن "صاروخاً فلسطينياً سقط في ساحة منزل بمدينة عسقلان، وأدى إلى تدمير كبير فيه"، مشيرة إلى أن الفصائل المسلحة بغزة كثفت في الساعة الأخيرة إطلاق الصواريخ.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها قناة "كان" العبرية الدمار الذي حل بالمنزل الإسرائيلي في مدينة عسقلان جراء القصف المكثف من قطاع غزة، مما تسبب بأضرار كبيرة.