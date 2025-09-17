رئيس الأركان الإيراني: لن نتراجع عن تعزيز قدراتنا الدفاعية والهجومية‎

أكد رئيس الأركان الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، أن تعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية للقوات المسلحة في جميع المجالات يمثل استراتيجية حيوية لا يمكن التراجع عنها، لافتا إلى أنه "محل تأكيد القائد العام للقوات المسلحة، علي خامنئي".

وأعرب اللواء موسوي خلال زيارة للواء التكتيكي للقوات البرية في "الحرس الثوري"، عن "ارتياحه للجاهزية الشاملة للقوات المسلحة وقدرتها على الدفاع الحاسم عن استقلال وأمن البلاد وسلامة أراضيها ومواجهة التهديدات المحتملة".

وشدد على أن "هذه الجاهزية وصلت إلى مستوى يحول دون ارتكاب الأعداء أي أخطاء حسابية، بما في ذلك أي محاولة لهجوم جديد على البلاد".

"رسائل قوية"

وأضاف موسوي، أن "تعزيز القدرات الدفاعية والتخصصية والهجومية للقوات البرية للحرس الثوري، والاستفادة القصوى من إمكانات التعبئة الشعبية، يجب أن يكون جزءاً من العمل اليومي، لما له من أثر في رفع مستوى الردع وتوسيع نطاق عمل القوات المسلحة".

كما أدان اللواء موسوي، في تصريحاته، "دور الولايات المتحدة وإسرائيل في تهديد أمن إيران"، وأشاد بدور قادة وضباط ورجال القوات البرية في "إحباط أهداف الأعداء"، معتبرًا ذلك رمزًا للوحدة الوطنية والقوة الدفاعية للبلاد.

وأشار إلى أن الزيارات الاستراتيجية لهيئة الأركان العامة "تنقل رسائل قوية وهادفة إلى معسكر أعداء إيران"، مؤكدا على ضمان الأمن المستدام وتعزيز القدرة الدفاعية الردعية للبلاد.