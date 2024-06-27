بعد صعود اليمين المتطرف.. هاجس "نظرية الدومينو" يرعب أوروبا

الباحث السياسي الفرنسي وأستاذ العلوم السياسية في معهد جنيف لبحوث السلام، جيل إيمانويل جاكيه، رأى في حديث لـ"إرم نيوز" أن نظرية الدومينو لا تنطبق فعليًّا أو على الأقل في هذه الحالة، موضحًا أنه ينبغي اعتبار أن نتائج الانتخابات في بلد ما ستؤثر على الانتخابات في بلدان أخرى.

وأوضح جاكيه أنه لا يمكن تفسير صعود الأحزاب القومية أو الشعبوية، فضلاً عن نجاحها الانتخابي، بظاهرة التقليد أو العدوى، بل بعوامل إشكالية مشتركة بين العديد من البلدان الأوروبية، مثل انفجار الدين العام الذي أدى إلى تقليص الخدمات الحكومية والاجتماعية.

كما أشار إلى منح المليارات من المساعدات العسكرية والمساعدات المالية لأوكرانيا التي لا تزال بعيدة عن النصر، وإلى الوعود الانتخابية التي لم تلتزم بها الأحزاب التي تحكم؛ إلى جانب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية مثل البطالة، كعوامل مشركة بين بلدان أوروبية عدة.

بدوره، قال الباحث السياسي في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والإستراتيجية هشام لهميسي لـ"إرم نيوز" إن الانحدار الاجتماعي للطبقات المتوسطة، وإفقار الطبقات العاملة في أوروبا، نتيجة للعولمة، من أسباب تعزيز الشعور بانعدام الأمن الثقافي بين قطاعات ضخمة من السكان.

وأضاف أنه "على هذا الأساس، سارعت حركات الهوية القومية إلى اكتساب النفوذ والسيطرة على النقاش العام، مستفيدة أيضًا من حالة تسارع ظاهرة الهجرة، كنتيجة مباشرة لحروب التدمير التي شنَّها الغرب في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولفت إلى أن هذه العوامل هي التي أثرت على المجتمع الفرنسي في انتخابات البرلمان الأوروبي، وكذلك في استطلاعات الرأي لنوايا التصويت للانتخابات التشريعية المقبلة.

لكن صحيفة "لوتون" السويسرية، عدّت بعد فوز اليمين المتطرف في إيطاليا وفنلندا والسويد، أن تأثير الدومينو يتنشر في أوروبا، محذرة من أن الموجة العارمة التي حققتها الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية في أوروبا يمكن أن تنتشر، بعدما سادت في إيطاليا وفنلندا والسويد.

وأشارت الصحيفة إلى هولندا، التي جاء فيها حزب "خيرت فيلدرز" المعادي للإسلام في المركز الأول بالانتخابات، بعدما حصل في نوفمبر/ نشرين الثاني على 37 مقعدًا من أصل 150 مقعدًا في مجلس النواب.